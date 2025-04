Sinner, novità improvvisa: terremoto nel tennis italiano

Per Jannik Sinner arriva una novità improvvisa che rappresenta un vero e proprio terremoto nel tennis italiano

Sarà il mese più lungo del tennis mondiale. Succede così quando si sta avvicinando un momento particolarmente atteso e il ritorno di Sinner lo è sicuramente.

Ultimo mese di squalifica per il numero 1 al mondo che già tra dieci giorni potrà tornare ad allenarsi in maniera ufficiale. Racchetta in pugno, Sinner farà partire il suo personale conto alla rovescia che culminerà con gli Internazionali d’Italia. Il suo ritorno in campo avverrà, infatti, a Roma dove rientrerà – salvo clamorosi ed al momento imprevedibili colpi di scena – da numero 1 del ranking mondiale.

Un primato che l’altoatesino potrebbe difendere fino al Roland Garros, entrando nel ristretto cerchio di tennisti che hanno resistito in testa al ranking per almeno un anno consecutivamente. Un successo frutto sicuramente del talento e del lavoro di Jannik Sinner, ma reso possibile anche dallo staff che lo circonda ed in particolare dai suoi coach: Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Uno staff che a dicembre però perderà l’australiano che ha deciso di fermarsi.

Il 23enne di San Candido, dopo la vittoria in Australia, ha detto che proverà a fargli cambiare idea, ma la missione appare più difficile della vittoria di uno Slam ed allora Sinner sta anche valutando chi potrebbe essere il sostituto. Il nome nuovo è lanciato da ‘Repubblica’ ed è un italiano: Renzo Furlan.

Sinner, Furlan al posto di Cahill: lo scenario

Secondo il quotidiano, infatti, l’ex allenatore di Jasmine Paolini (l’addio è stato annunciato da qualche giorno) sarebbe il profilo perfetto per Sinner e avrebbe scalato posizioni tra i candidati al post Cahill.

Al momento Furlan sarebbe davanti agli altri nomi circolati per il ruolo di coach dell’italiano al fianco di Vagnozzi: negli ultimi mesi si è parlato, in ordine sparso di McEnroe, Ljubicic, Ivanisevis, Agazzi, Norman, ma anche Moya e Becker, ma l’ex allenatore della Paolini avrebbe scalzato tutti. Questo anche per l’amicizia con Vagnozzi, con il quale ha condiviso un passato nella scuola di Riccardo Piatti.

Potrebbe quindi essere proprio Furlan il coach di Sinner dal prossimo anno, anche se l’altoatesino sceglierà soltanto dopo aver provato un’ultima volta a far cambiare idea Cahill. L’australiano sembra però molto convinto della sua decisione ed allora a dicembre potrebbe essere una novità importante per il numero 1 del tennis mondiale. Che intanto continua il suo conto alla rovescia: al 4 maggio non manca poi così tanto.