Roma, Juric: “Dybala falso nueve ha funzionato”

Ivan Juric, tecnico della Roma, ha parlato così in conferenza stampa, dopo il successo 1-0 contro il Torino: “Qualche volta ci vuole quello che è successo. Peggio di tutto è la situazione di incertezza. Penso che ci è servita la batosta e quello che è successo in questi giorni. Ora non deve essere un lampo, ma deve essere qualcosa di diverso“.

Questa volta non avete mai lasciato il campo aperto agli avversari. Cosa c’è stato di nuovo in fase difensiva: “Noi in tante partite abbiamo dimostrato solidità. Oggi con lo stesso concetto di gioco eravamo sul pezzo, attenti a non prendere contropiede. Anche la corsa è stata ottimale. I ragazzi hanno le gambe per correre e chiudere. Abbiamo concesso poco al Torino“.

Scelta tecnica Cristante e Pellegrini. Perché: “Scelta tecnica. Ho scelto Le Fee e Pisilli. Solo scelta tecnica. Cristante e Pellegrini sono entrati benissimo dopo e io sono molto contento. Per me sono tutti uguali e pensavo che dopo potessero dare di più“.

