UFFICIALE: ha cambiato idea, non si ritira più

Il cambio decisionale di Sebastian Vettel ha sconvolto tutti i suoi tifosi più accaniti. Per fortuna in positivo: ecco perché

Quando uno sportivo prende la decisione di ritirarsi, sono veramente in pochi coloro che accolgono la notizia positivamente. Questo poiché non sono sempre notizie liete, anzi. Per gli appassionati il più delle volte sono batoste decisamente dure da digerire. Per le quali anni e anni di seguito rischiano addirittura di venire soffocati dalla malinconia di non vedere più il proprio beniamino in attività. Fortunatamente non è questo il caso.

Di recente abbiamo visto come il ritiro di Zlatan Ibrahimovic abbia lasciato tutti i tifosi senza parole. Lo svedese ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei supporter del Milan o del calcio in generale. E in questo caso, seppur si avrà a che fare con tutt’altra disciplina, non ci sarà alcuna eccezione. Ci troviamo infatti nel settore dei motori, più precisamente in Formula Uno. Con la nuova stagione in piena fase di avvio, si possono già annoverare le prime sorprese di questa nuova ed entusiasmante annata.

Tra queste, infatti, vi rientra di diritto il cambio decisionale di uno dei piloti più apprezzati di tutto il circuito. Un vero e proprio veterano, che in tempi non sospetti aveva fatto tremare i suoi fedelissimi annunciando il suo ritiro anticipato. I loro animi hanno finalmente conosciuto il giusto ristoro, con conseguente serenità da qui fino alla fine dell’anno. Il pilota in questione è Sebastian Vettel, che mesi fa aveva annunciato la notizia in presa diretta.

Il professionista tedesco è sicuramente una delle autorità più riconosciute in assoluto all’interno del circuito, e gli anni di carriera ancora all’attivo lo testimoniano con evidenti risultati. Ebbene, il futuro per lui è ancora più vivace che mai. Alla veneranda età di ben 36 anni da compiere.

Sebastian Vettel annulla il ritiro

Il fatto che Vettel abbia fatto dietrofront sul suo ritiro, purtroppo, ha una finalità ben precisa. Chiunque penserebbe infatti ad una decisione definitiva e stabile allo stesso tempo, ma così non è. Sembra infatti che il’ex ferrarista tornerà in pista per un motivo ben preciso. Di cosa si tratta esattamente?

Un evento speciale indetto dalla Red Bull, il Nurburgring Nordschleife, tra le tante presenze di spessore richiederà anche quella del tedesco. Dunque, probabilmente, non ci sarà alcun ripensamento vero e proprio. Salvo sorprese da parte del diretto interessato.