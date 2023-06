Federer, anche lui deve ammetterlo: “E’ incredibile”

Si sta godendo la sua prima annata lontano dal tennis, Roger Federer, il quale tuttavia continua a seguire con grande interesse le gesta dei colleghi

Che fine ha fatto Roger Federer ? Ve lo starete chiedendo in tanti. Sono passati ormai 8 mesi dal suo ritiro dal tennis avvenuto lo scorso settembre in occasione della Laver Cup, la competizione a squadre nella quale lo svizzero ha giocato il suo ultimo match in carriera in doppio con Rafa Nadal.

Chi si aspettava di vedere Federer ancora impegnato nel mondo del tennis, per ora, è rimasto deluso. Era comunque inevitabile, considerato il poco tempo trascorso dal ritiro. Si sta godendo la famiglia, Roger. Più volte, comunque, si è fatto vedere in pubblico in occasioni di eventi come il Met Gala di New York e il GP di Miami di Formula 1.

Nei giorni scorsi era a Londra all’inaugurazione di un nuovo centro sportivo, durante la quale si è intrattenuto sul campo con i presenti scambiando qualche colpo. In settimana, poi, Roger sarà ad Halle e presenzierà alla cerimonia dedicata ai trenta anni del torneo su erba, da lui vinto in carriera per ben 10 volte.

Federer, anche lui lo esalta: che elogio

Anche da ex tennista, Federer non ha perso un’abitudine che lo contraddistingueva anche quando era in attività ovvero quella di restare costantemente aggiornato su quanto avviene nel mondo del tennis, dai tornei minori ai grandi eventi.

Avrà seguito anche il Roland Garros, Federer, l’unico Slam vinto una sola volta dal campione elvetico, nel 2009 in finale contro Soderling. Chi invece vi ha trionfato tre volte è Novak Djokovic. Domenica scorsa, il serbo ha impresso nuovamente il suo nome nell’albo d’oro dello Slam parigino, battendo in finale Casper Ruud in tre set.

Vittoria che ha consentito a Nole di stabilire anche l’ennesimo record. Il serbo è infatti diventato il tennista con più titoli Slam vinti in carriera, 23, uno in più di Nadal e tre di Federer. Un trionfo che non poteva non lasciare indifferente Roger, il quale ha dedicato un bellissimo pensiero all’ex rivale.

“Novak ha fatto qualcosa di incredibile – si legge nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta – Fare questo a 36 anni non è facile e scontato. Ero felicissimo per lui dopo aver visto la finale e gli auguro tutto il meglio per quello che verrà.” Parole importanti quelle spese da Federer per Djokovic, con il quale, in carriera, i rapporti sono sempre stati improntati sul rispetto e la stima professionale in un legame non certo paragonabile a quello con Nadal.

Record di Slam di Djokovic che arriva nel ventennale della prima vittoria in un Major per Federer. Era il luglio del 2003 quando Roger ha trionfato per la prima volta a Wimbledon in finale contro l’australiano Philippoussis, avviando una serie di trionfi che l’ha reso il campione leggendario qual è.