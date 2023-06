La scelta di Rabiot gela la Juve: ansia bianconera

La decisione presa da Adrien Rabiot sta tenendo con il fiato sospeso i suoi tifosi che stanno aspettando la risposta definitiva da parte del calciatore

La Juventus sta cercando, in tutti i modi, di convincere l’atleta francese a rinnovare il proprio accordo. Ricordiamo che il contratto del giocatore andrà in scadenza tra poche settimane (precisamente il 30 giugno). La volontà di mettere “nero su bianco”, però, pare che non sia una delle prime scelte da parte del calciatore che si sta iniziando a guardare attorno. Ed il motivo è fin troppo evidente.

Nel frattempo continuano ad arrivare le richieste nei suoi confronti e, soprattutto, del suo entourage. L’idea di disputare la prossima edizione della Conference League non è una soluzione assai gradita per il diretto interessato. Tanto è vero che, come riportato in precedenza, sta studiando valide alternative. Le stesse che lo porterebbero lontano dall’Italia e dalla Serie A.

Juventus, giorni decisivi per Rabiot: le ultime

Le sue ottime prestazioni in questa stagione con la maglia bianconera non sono assolutamente passate inosservate. Soprattutto da parte dei maggiori club stranieri che sono pronti a ricoprirlo d’oro. I numeri stanno decisamente dalla sua parte. Tra campionato, Champions ed Europa League ha timbrato il cartellino in 11 occasioni. Non aveva mai raggiunto la doppia cifra per quanto riguarda la reti.

Non è finita qui visto che si è tolto la soddisfazione di fornire anche 6 assist per i suoi compagni di squadra. L’interesse da parte della Premier League è concreto. Così’ come il fatto che il Manchester United, per rinforzare il centrocampo, voglia puntare su di lui. In questo caso si tratterebbe di un ottimo acquisto a parametro zero. I ‘Red Devils’ dovrebbero “preoccuparsi” solamente del suo ingaggio (comunque importante).

Così come non è assolutamente da scartare l’ipotesi che porta all’Arsenal. Guarda caso, le due squadre citate in precedenza, parteciperanno alla prossima edizione della Champions League. Una competizione che il francese intende disputare a tutti i costi. Quella della Conference (Ceferin permettendo) non è una idea che gli piace molto. Nel frattempo la società sta tentando, in tutti i modi, di provare a convincerlo a sposare il nuovo progetto.

I giorni, nel frattempo, passano sempre di più e le possibilità di una sua permanenza a Torino si riducono. Una buona parte di tifosi, a quanto punto, si è rassegnato all’idea di perderlo gratis tra poche settimane.