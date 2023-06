Svolta Gallinari: è tutto fatto, quasi 7 milioni

Danilo Gallinari è pronto per il ritorno in campo, l’ufficialità arriva ora dal nuovo contratto siglato dal cestista italiano

Gallinari ha voglia di riprendersi il tempo perduto: il brutto infortunio subito gli ha fatto saltare l’intera stagione 2022-23. Vuole dimostrare ancora tanto in mezzo al parquet, l’accordo ha spiazzato decisamente tutti gli sportivi.

Dopo una stagione decisamente sfortunata, l’obiettivo è di tornare in forma e dimostrare anche di non essere un cestista sulla via del tramonto. Danilo Gallinari è ancora carico: l’azzurro ha voglia di andare a canestro e mostrare quei colpi di bravura che hanno appassionato negli anni gli amanti del basket italiani e non solo.

La sua esperienza in Nba è stata decisamente formativa, aprendo anche la strada ad altri talenti. Tante sono state le esperienze vissute nel corso degli anni, brillando in particolar modo con i Denver Nuggets e arrivando quasi a cinquemila punti di score. L’ala classe 1988 non si arrende e rilancia, aprendo così decisamente il fronte del mercato con la sua decisione.

Gallinari firma: resterà ai Celtics

Compagno di Eleonora Boi, fa la spola tra l’Italia e gli Usa, nell’ultima stagione è stato tesserato con i Celtics pur senza avere soddisfazioni in campo. Il grande dubbio nei giorni scorsi era sul suo futuro, se ci sarebbe stata un’altra opportunità nel torneo delle stelle americane oppure se sarebbe tornato direttamente nel nostro campionato. La conferma, come riporta Gazzetta, è ora ufficiale: Danilo Gallinari rimarrà con i Celtics.

Lo stesso cestista ha esercitato la clausola del contratto con la squadra, rinnovando così per la prossima stagione e di fatto potendo esordire con la nuova casacca. Il suo ingaggio sarà di 6,8 milioni di euro, nella prossima stagione vorrà essere decisamente un protagonista dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Si prevede come già nei prossimi mesi Gallinari sia pronto per giocare, mettendo così a diposizione per l’inizio della prossima stagione in Nba.

I tifosi del Celtics attendono i suoi colpi, non è mai sceso in campo con la storica casacca della Nba. Gallinari voleva rimanere in Nba e anche l’agente aveva spoilerato ad Espn come la sua ferma intenzione era di rinnovare col team americano. Una decisione presa con coscienza dal cestista lombardo, convinto come possa essere ancora un elemento decisivo in mezzo al parquet. Il mercato comunque impazza e il Celtics non è sicurissimo del suo roster, sono tante le valutazioni della dirigenza e Gallinari potrebbe anche essere inserito in qualche scambio.