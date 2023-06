Inter, cessione Brozovic: oltre l’Al-Nassr c’è il Barcellona

L’ipotesi separazione tra Marcelo Brozovic e l’Inter diventa sempre più concreta. Dopo sette anni in maglia nerazzurra il croato verosimilmente saluterà Milano, a bussare alla sua porta sono in due. L’Arabia Saudita è in pole con l’Al-Nassr di Ronaldo che spinge, ma nelle ultime ore si aggiunge anche l’interesse del Barcellona.

La cessione di Brozovic consentirebbe un ottimo incasso all’Inter che andrebbe a stringere sulla trattativa Frattesi.

Brozovic piace all’Al-Nassr, offerta da 15 milioni

La rivoluzione della mediana nerazzurra sta per avere inizio e l’addio del centrocampista rappresenta uno dei primi passi da compiere. Corsa, astuzia e bel gioco: Brozovic continua a stupire. Due finali in poco più di una settimana, prima con l’Inter in Champions e poi con la Croazia in Nations League dove ha ancora una volta messo in risalto le ottime doti in cabina di regia e sul piano della resistenza e corsa meritando il premio come migliore in campo del match.

Chissà se quest’ultima apparizione è stata determinante per stuzzicare l’interesse del club saudita. L’offerta avanzata dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ammonta a circa 15 milioni di euro.

Una cifra che si discosta parecchio dall’attuale accordo con l’Inter (contratto rinnovato poco più di un anno fa e valido fino al 30 giugno 2026) che garantisce al giocatore 6,5 milioni a stagione.

Occhio al Barcellona, oltre Gundogan Xavi punta il croato

Verosimilmente oltre all’opzione saudita nelle settimane a venire potrebbe concretizzarsi anche la strada europea. Tra i grandi estimatori del croato c’è anche Xavi, motivo per il quale il Barcellona potrebbe avanzare la proposta all’Inter. Al momento per i catalani il principale pupillo su cui puntare è Gundogan, ma l’opzione Brozo è già stata più volte ribadita nelle ultime sessioni di mercato e adesso che il centrocampista non rientra tra gli imprescindibili per la futura rosa di Inzaghi il Barça potrebbe affondare il colpo. Già a gennaio si presentò l’ipotesi scambio Brozovic-Kessie con conguaglio in favore dell’Inter, ma ad oggi i vicecampioni europei prediligono un’offerta strettamente economica. Il club catalano potrebbe arrivare a un’offerta che si aggiri intorno ai 20 milioni di euro.

In caso di cessione del croato il duo Marotta-Ausilio potrebbe accelerare ulteriormente la trattativa con il Sassuolo per l’arrivo di Davide Frattesi. Con la società neroverde l’operazione è stata verosimilmente già imbastita, ma a frenare l’Inter fino ad adesso è stata la mancata cessione di un big che possa consentire l’operazione.