Lecce: Baroni saluta i salentini, Corvino a lavoro per sostituirlo

Un finale già scritto da settimane. Marco Baroni, l’uomo che ha condotto il Lecce alla promozione in Serie A e successivamente alla permanenza in essa, lascia il Salento. Il Lecce saluta l’allenatore e inizia il casting per il successore, il primo nome è quello di Roberto D’Aversa. Un epilogo che fa notizia ma non desta stupore, verosimilmente infatti la separazione tra il club e il tecnico era nell’aria da tempo.

L’addio e la mossa al rialzo

Una corda tirata al massimo rischia di spezzarsi. È cosa risaputa e forse anche cercata. Dopo l’impresa promozione e la rocambolesca salvezza ottenuta sul campo nella penultima sfida stagionale contro il Monza Baroni saluta la società, ringrazia ma non accetta il rinnovo del contratto con base annuale.

L’ufficialità è arrivata nella mattinata di oggi direttamente dal club del presidente Saverio Sticchi Damiani: “A seguito degli incontri intervenuti tra la società e l’allenatore Marco Baroni e il suo agente, si comunica che le parti non hanno trovato un’intesa per proseguire il rapporto contrattuale in scadenza il prossimo 30 giugno”.

L’offerta da parte del Lecce per il tecnico consisteva nel prolungamento del contratto per un altro anno, ma la richiesta di Baroni e del suo agente vedeva un sostanzioso incremento economico e un accordo biennale.

Verosimilmente da ciò che trapela quanto chiesto dall’ormai ex tecnico giallorosso non rientrava minimamente nelle corde della società, sia sul piano degli ideale che delle capacità economiche.

Insomma, una mossa al rialzo che fa pensare che le intenzioni di Baroni fossero proprio quelle di lasciare il Lecce. Il rapporto tra i salentini e il tecnico comunque “si chiude con grande serenità” secondo quanto detto dalla società stessa.

Verona su Baroni, per il Lecce si pensa a D’Aversa

È lecito pensare che il tecnico abbia forzato la mano con la dirigenza del Lecce forte di un pre accordo stipulato con il Verona, e delle richieste arrivate da parte di ben tre società di Serie B.

I salentini d’altra parte si mobilitano per trovare il sostituto di Baroni, in pole al momento c’è Roberto D’Aversa, profilo che Corvino conosce bene.