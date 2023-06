Niente riscatto: proposta choc all’Inter

Nel calciomercato estivo, l’Inter sembra destinata a non esercitare il riscatto per un giocatore, ma le viene presentata una proposta choc per definire l’affare…

I nerazzurri vagliano diverse situazioni per permettere a Simone Inzaghi di avere una rosa competitiva per la prossima stagione in tutte le competizioni in cui la squadra sarà protagonista, dopo una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana conquistata e la finale di Champions League raggiunta.

Diverse sono le trattative della società nerazzurra in questi giorni, dove sembra ormai definito l’affare per il giovane difensore centrale Jann Bisseck, mentre in mezzo al campo si seguono due piste: quella relativa a Frattesi del Sassuolo, senza dimenticare Miinkovic-Savic dalla Lazio.

Dai biancocelesti verrà invece confermato Francesco Acerbi, il quale non sarà l’unico giocatore riscattato dall’Inter nell’ormai imminente sessione estiva di calciomercato; già certo quello di Asllani dall’Empoli, si valuta la situazione relativa a Raoul Bellanova, ma sul laterale ci sono novità a tal proposito.

Scambio secco con l’Inter: proposta clamorosa

La cifra per il riscatto del giovane terzino era di 7 milioni di euro già dalla scorsa estate, dopo il prestito di un anno dal Cagliari: i nerazzurri però non sembrano intenzionati a spendere cash per il giocatore, ma al tempo stesso non avrebbero chiuso le porte in faccia per averlo in squadra.

Nelle intenzioni delle due società ci sarebbe infatti la volontà di ritrattare attraverso nuove formule e l’inserimento di altri giocatori nella trattativa, in modo tale da poter accontentare le varie parti in causa prima possibile, in quanto il giocatore nei prossimi giorni sarà impegnato nell’Europeo Under 21 con l’Italia.

Si starebbe pensando infatti ad una contropartita, nella fattispecie alla giovane punta uruguayana, vale a dire Martin Satriano, reduce a sua volta da una stagione in prestito all’Empoli, anche se non è l’unico nome in ballo.

Al Cagliari piacerebbe anche un altro talentuoso attaccante cresciuto nelle giovanili dei nerazzurri, si tratterebbe di Sebastiano Esposito, il quale ha incrociato i sardi nello spareggio per salire in Serie A, vestendo la maglia del Bari. Di rientro all’Inter, potrebbe essere la pedina giusta per convincere il Cagliari, in modo da arrivare alla conferma di Bellanova agli ordini di Simone Inzaghi. I prossimi giorni saranno decisivi in tal senso, ma servirà prima capire come impostare l’operazione di mercato tra i club coinvolti.

Al netto di un’ipotesi di scambio comunque remota va tenuta in considerazione la fortissima concorrenza del Torino che fa sul serio per Bellanova.