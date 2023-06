Gaia Sabbatini, foto da medaglia d’oro: fa sudare anche i tifosi

Gaia Sabbatini alza la temperatura con uno scatto a dir poco sublime, gli ammiratori impazziscono per l’atleta azzurra

Una delle più grandi rivelazioni a livello sportivo e non solo, una presenza che si sta guadagnando sempre più la considerazione del pubblico a tutti i livelli. Parliamo di Gaia Sabbatini, uno degli astri nascenti dello sport italiano, che non passa inosservata anche per la sua bellezza mozzafiato.

Gaia è una mezzofondista, specializzata negli 800 metri e nei 1500 metri piani, con già numerosi successi alle spalle. 14 volte campionessa italiana nelle varie categorie giovanili e professionistiche, nonché campionessa d’Europa Under 23 due anni fa. Alle successive Olimpiadi di Tokyo, le cose, per lei, non andarono altrettanto bene, ma anche non raggiungendo la finale a cinque cerchi, l’atleta azzurra mostrò grande talento e potenziale. E non è un caso che adesso l’attesa sia tutta su di lei, per i prossimi Mondiali di atletica che si terranno a Budapest dal 19 agosto al 27 agosto.

Un appuntamento da non mancare per tutto lo sport italiano e per Gaia, che cerca la consacrazione definitiva a livello internazionale. Intanto, sul web si è già conquistata un seguito di tutto rispetto. La 24enne è infatti, come detto e come si può già vedere, una bellezza rara, con eleganza e sensualità che colpiscono immediatamente dritto al cuore. Il suo pubblico su Instagram supera i 300 mila followers ed è destinato a crescere ulteriormente.

Gaia Sabbatini, la sua figura sinuosa in costume è rovente: che spettacolo

Sarà un’estate di allenamento e di lavoro per Gaia, che punterà naturalmente ad arrivare al top della forma all’appuntamento iridato. Sui social condivide spesso scatti della sua vita privata, ma anche di momenti di allenamento. L’ultima immagine la ritrae in costume, dopo una sessione di esercizi specifici.

Il costume intero esalta la sua figura slanciata e seducente. Gambe infinite e fianchi sinuosi, con un lato B che non passa inosservato. Sguardo magnetico che fa il resto, nel mandare ko i fan. La reazione in termini di commenti e like non può che essere numericamente apprezzabile, Gaia è ormai una star del web e si spera di poterla presto vedere affermarsi definitivamente a livello internazionale, per dare ulteriore lustro al movimento italiano. Due anni fa, a Tokyo, l’atletica regalò soddisfazioni e medaglie in serie, molte anche inaspettate. Vedremo se sarà così anche stavolta.