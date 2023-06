Petrachi che sconfitta! Ha perso la causa con la Roma. Dovrà restituire 5 mln!

Non si erano lasciati bene, anzi. Era finita malissimo tra la AS Roma e il Direttore Sportivo Gianluca Petrachi. Le parti erano finite in tribunale con una durissima causa di lavoro. Secondo quanto appreso da Michele Criscitiello, nei corridoi della Corte di Appello di Roma, la Roma avrebbe vinto la causa con Gianluca Petrachi, il quale dovrà restituire al club 5 milioni di euro. E’ infatti stato accolto l’appello della AS Roma contro la sentenza di primo grado che l’aveva condannata a risarcire all’ex DS Petrachi l’importo di 5 milioni di euro per l’interruzione del rapporto per giusta causa. Ora Petrachi dovrà restituire 5 milioni alla Roma oltre alle spese legali dei due gradi di giudizio