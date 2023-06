Totti-Ilary, altro cocente addio: nessuno lo avrebbe immaginato

Continuano gli addii in casa Totti. L’ultimo non lo avrebbe mai immaginato nessuno. Ecco cosa è successo in questi giorni

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno occupato le pagine dei principali giornali di gossip e non solo nell’ultimo anno. La notizia del loro divorzio ha sconvolto tutti e la ‘guerra’ giudiziaria è ancora in atto. Il giudice del Tribunale di Roma, Simona Rossi, ha deciso qualche mese fa che l’ex capitano giallorosso debba versare mensilmente alla moglie 12.500 euro per il mantenimento dei tre figli; a cui si aggiunge il 75% delle spese scolastiche e il 50% delle spese straordinarie (viaggi, sport, cure mediche).

Inoltre la mega villa dell’Eur sarà a disposizione esclusiva della conduttrice di Mediaset. Dopo le note vicende adesso un altro addio sconvolge tutti. No, non si tratta della nuova compagna di Francesco. La storia tra Totti e Noemi prosegue a gonfie vele e i due continuano a farsi vedere sempre insieme. L’addio riguarda il primogenito Cristian. Il figlio di Totti e Ilary è pronto a lasciare Trigoria per trasferirsi in un altro club di Serie A. Ecco dove potrebbe andare il giovane attaccante della Roma Under 18.

Totti, un altro addio a Trigoria: Cristian vicino al trasferimento in un altro club

Sta per andare via l’ultimo Totti rimasto a Trigoria. Infatti anche Cristian probabilmente lascerà la squadra giallorossa a causa dello scarso utilizzo in Under 18. Il primogenito dell’ex capitano è pronto a firmare per la Primavera del Frosinone. Francesco Totti si sta occupando direttamente della situazione, e nei giorni scorsi è stato avvistato insieme al figlio presso l’Istituto San Bernardo, liceo del capoluogo ciociaro, nel quale i due torneranno per formalizzare l’iscrizione, una volta completato il trasferimento.

Il contratto del classe 2005 scade nel 2024 e le due società stanno cercando di trovare un accordo. Cristian potrebbe anche svincolarsi e interrompere con un anno d’anticipo la sua esperienza in maglia giallorossa.

Un altro addio dopo quello del papà nel 2019 con la lunga conferenza stampa al Coni. I tifosi sperano che un giorno possa tornare come dirigente al fianco di Mourinho. Lo Special One ha chiesto un uomo forte per la comunicazione e lui è il profilo giusto. Totti ha sempre ribadito che ‘i matrimoni si fanno in due’ per questo il suo ritorno a Trigoria è sempre slittato. Al momento l’unica cosa certa è che dalla prossima stagione non ci sarà neanche il figlio e dopo 30 anni non ci sarà più nessun Totti nella famiglia giallorossa.