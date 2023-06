Addio Serie A, vola da Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr!

Incredibile rivelazione di mercato: uno dei calciatori nel mirino di diversi club di Serie A potrebbe sorprendere tutti e decidere di raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita

Le ultime notizie, infatti, parlano di una trattativa tra l’entourage del calciatore e l’Al Nassr, squadra in cui si è trasferito solo qualche mese fa il portoghese cinque volte Pallone d’Oro.

La notizia avrebbe lasciato stupiti i dirigenti dei club europei che stavano pensando al rilancio del calciatore in vista della prossima stagione. Il trasferimento di Cristiano Ronaldo, dunque, ha aperto le frontiere di un campionato, e di un Paese, che fino a qualche mese fa non godeva di tale risonanza mediatica. Dopo CR7, infatti, anche Karim Benzema ha deciso di trasferirsi in Medio Oriente.

Arabia Saudita nuova frontiera del calcio: anche Ziyech può finire all’Al-Nassr

Come spesso gli è capitato nella sua carriera Cristiano Ronaldo ha aperto una strada che adesso in tanti stanno seguendo. Quando a seguito del mondiale in Qatar, e della lite con il Manchester United ed Erik Ten Hag, CR7 scelse di trasferirsi in Arabia Saudita, in tanti accolsero la notizia in modo polemico e deluso.

Uno dei migliori calciatori della storia andava a chiudere la carriera in un campionato minore attratto dalla montagna di soldi che l’Al Nassr gli ha offerto. Dopo qualche mese, e numerose critiche, anche altri campioni hanno deciso di seguire le orme di Cristiano. Secondo quanto scritto da Foot Mercato e riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, anche un altro presto si accaserà all’Al Nassr. Si tratta di Hakim Ziyech, esterno offensivo del Chelsea.

Il nazionale marocchino aveva incantato con la maglia dell’Ajax capace di stupire tutti anche in Europa con i suoi ragazzi terribili. Dopo l’exploit in Olanda era stato il Chelsea a piombare su di lui e a versare circa 40 milioni nelle casse dei lancieri per assicurarselo. La sua esperienza in maglia Blues, però, non è andata nel migliore dei modi.

A Stamford Bridge l’ala marocchina è riuscita a conquistare la Champions League e il Mondiale per Club ma nel triennio londinese Ziyech ha raccolto solo 14 reti e 13 assist in 107 presenze, rendimento decisamente inferiore a quello che ci si aspettava da lui. In passato Roma, ma soprattutto Milan, avevano cercato di portarlo in Italia per un rilancio ma, adesso, i due club di Serie A rischiano di essere beffati dal ricchissimo Al Nassr.