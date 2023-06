Juventus, obiettivo Zaniolo: la chiave sono le contropartite

By

Zaniolo alla Juve si può fare ma per sbloccare la trattativa servirebbero delle contropartite. L’ex Roma ha una clausola di 35 milioni di euro ed il Galatasaray non vuole perdere il suo gioiellino

Nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota la pista di mercato che vedrebbe un ritorno di Nicolò Zaniolo in Italia, più precisamente a Torino sponda Juventus.

Il fantasista classe ’99 è stato acquistato dal Galatasaray, lo scorso febbraio, per circa 16,5 milioni di euro, oltre a vari bonus legati a prestazioni ed eventuale cessione (2 milioni di bonus se il calciatore venisse ceduto ad una cifra pari almeno a 20 milioni di euro). In Super Lig, con la maglia dei campioni di Turchia, Zaniolo ha giocato 10 partite mettendo a segno 5 reti, diventando uno dei protagonisti della vittoria del titolo del Galatasaray. Il suo futuro ora però è da definire.

Nonostante l’esperienza piuttosto positiva in terra turca, l’ex Roma sarebbe pronto a far ritorno in Italia e sulle sue tracce si è mossa insistentemente la Juventus.

Il matrimonio tra Zaniolo e la Juve si può fare ma la trattativa potrebbe sbloccarsi con le contropartite

La situazione, però, non è una delle più semplici: Zaniolo ha una clausola rescissoria pari a circa 35 milioni di euro (che si abbasserà a 30 milioni nel calciomercato invernale 2024) e il Galatasaray non è disposto a concedere sconti. La chiave della trattativa, però, potrebbe essere l’inserimento di alcune contropartite che la Juve sarebbe disposta a concedere.

Alla squadra turca piace molto McKennie, il quale è stato a sua volta prestato per metà della stagione al Leeds United, proprio dalla Juventus. Il centrocampista statunitense, infatti, potrebbe essere una delle contropartite tecniche dell’affare, in quanto non rientrerebbe più nei piani di Allegri. McKennie, per la Juve avrebbe un valore di mercato di circa 30 milioni, cifra che si avvicina di molto alla clausola di Zaniolo.

Stessa sorte potrebbe toccare anche ad Arthur e Zakaria, anch’essi appena rientrati dai prestiti, rispettivamente dal Liverpool e dal Chelsea e che non sarebbero più al centro del progetto bianconero.

Al Galatasaray, però, interessa molto anche un altro calciatore dei piemontesi: si tratta di Moise Kean. Per il club turco, l’attaccante della Juventus potrebbe diventare una priorità in quanto Icardi rischia di partire e l’italiano potrebbe rappresentare il perfetto erede dell’argentino. L’ex Everton non esclude a priori una cessione ma tutto dipenderà dalla volontà di Allegri e dal minutaggio che è disposto a concedergli nella prossima stagione.

Nel frattempo, sono previste delle call tra Juventus e Galatasaray per discutere di Zaniolo, Kean e McKennie. In queste chiamate si potrebbe parlare anche di Sacha Boey, terzino destro classe 2000, di proprietà della squadra turca, che interesserebbe molto alla Juve in caso di partenza di Cuadrado.

Oltre alla Juventus, però, anche un’altra squadra italiana si è mossa su Zaniolo: la Fiorentina di Rocco Commisso. Il calciatore preferirebbe la destinazione bianconera ma tutto dipenderà dagli accordi tra Juve e Galatasaray. Il club campione in carica della “Super Lig” turca, però, non ha intenzione di perdere il suo gioiellino e lo lascerebbe partire solo per un’offerta soddisfacente.