Veronica Angeloni, la camicia si apre: scollatura esagerata

Nuova vita per Veronica Angeloni che in questo momento si sta godendo un po’ di relax tra uno scatto sexy e l’altro

Proprio lo scorso maggio, in concomitanza con la chiusa della stagione regolare, la pallavolista Veronica Angeloni ha deciso di interrompere la sua carriera da giocatrice. Dopo una lunga carriera da schiacciatrice iniziata nel 2008 alla Carrarese, non troppo lontana da casa visto che lei è di Massa, a poco più di 35 anni l’ex stella del volley ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Il prossimo luglio festeggerà 36 anni e lo farà in grande stile anche se lontano dai campi che per tutta una vita l’hanno accompagnata nel suo percorso di crescita. Come atleta certamente ma anche come persona. Ancora non si sa cosa farà nel suo prossimo futuro la pallavolista italiana di origini argentine ma è lecito credere che potrebbe presto avere una carriera in televisione.

Già di recente ha preso parte al Grande Fratello Vip e li ha potuto mettere in mostra tutta la sua simpatia, cosa dal campo non si intuiva facilmente. Piuttosto in campo si poteva già notare la sua incredibile bellezza. L’immagine che la Angeloni sta dando anche al di fuori della sfera sportiva le permetterà presto di avere un post carriera di successo.

Veronica Angeloni incanta Instagram: super sexy in camicia

Una situazione che potrebbe trovare ulteriore riscontro grazie alle indubbie capacità della bella Veronica. Cosa che l’atleta classe 1986 ha più volte dimostrato di avere. Spesso attiva sui propri social network ufficiali, su Instagram vanta poco meno di 200 mila followers, in questo periodo la sportiva ha pubblicato alcune foto di sé particolarmente scottanti al mare.

Proprio come l’immagine qui presente che la ritrae a Forte dei Marmi con una camicetta sexy leggermente aperta che stuzzica inevitabilmente i fan più curiosi. Il tutto accompagnato dal suo tipico sguardo seducente e da un sorriso che sarebbe in grado di stregare chiunque. In questi anni, infatti, Veronica Angeloni è finita al centro di alcuni intriganti flirt.

Come quelli che l’avrebbero vista al fianco di personaggi noti nel mondo dello sport come l’ex rugbista Martin Castrogiovanni. Ma anche insieme a Mario Balotelli, Massimo Coda e persino Christian Vieri. I due, per stessa ammissione dell’ormai ex pallavolista, si sono frequentati per un periodo ma dopo aver capito di essere diversi hanno deciso di andare ognuno per la sua strada.