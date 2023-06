“Milinkovic terzino alla Juve”: bufera su Allegri

La Juve sta spingendo con la Lazio per ottenere il sì per Milinkovic-Savic, ma in tanti hanno dubbi su come potrebbe impiegarlo Allegri

Massimiliano Allegri ha ancora due anni di contratto con la Juventus e sembra intenzionato a onorare l’impegno fino alla fine. Le ultime indiscrezioni, infatti, rivelano che il tecnico toscano avrebbe rifiutato la ricchissima offerta araba da 20 milioni di euro a stagione per tre anni.

Allegri, infatti, vuole rimanere alla Juventus per riportarla a lottare per alti traguardi, a cominciare dallo scudetto. Per questo l’allenatore di Livorno si è già messo al lavoro con la dirigenza bianconera per individuare i profili giusti per rinforzare la rosa e renderla nuovamente competitiva.

Tra i tanti nomi circolati in questi ultimi giorni c’è anche quello di Sergej Milinkovic-Savic, seguito da tempo dalla Signora. Il centrocampista serbo è un vecchio pallino dei bianconeri, che ora vorrebbero fare leva sul fatto che il contratto del giocatore scade a giugno 2024 per abbassare il prezzo. Inoltre, la Juve ha anche alcune pedine interessanti che potrebbero fare molto comodo a Maurizio Sarri, come ad esempio Denis Zakaria e Nicolò Rovella.

Tuttavia, su Milinkovic-Savic la Juve deve registrare la concorrenza di altri big club. Il centrocampista laziale è corteggiatissimo anche dall’Inter e soprattutto dal Milan, che vorrebbe reinvestire nel serbo i soldi ricavati dall’ormai certa cessione di Tonali al Newcastle.

Milinkovic-Savic alla Juve? Tutti i dubbi su Allegri

La valutazione della Lazio è intorno ai 40 milioni, ma le contropartite proposte dalla Juventus possono giocare un ruolo determinante. Con l’arrivo di Milinkovic-Savic il centrocampo dei bianconeri farebbe davvero il salto di qualità tanto atteso dai tifosi, che chiedono da tempo un acquisto di spessore nella zona nevralgica del campo. Tuttavia sono molti i fan juventini che temono che Milinkovic-Savic possa essere impiegato nella maniera sbagliata da Massimiliano Allegri.

Molto spesso l’allenatore livornese viene accusato di far giocare fuori ruolo i giocatori migliori, costringendoli ad occuparsi quasi sempre della fase difensiva. E’ accaduto anche l’ultimo anno, con Chiesa e Di Maria spesso obbligati a un ruolo di fascia nel centrocampo a 5 (quasi da terzini). Un dubbio che sembra avere non solo la tifoseria bianconera, ma anche qualche volto noto.

Tony Damascelli, giornalista e opinionista, non le ha mandate a dire e ha detto chiaramente ciò che pensa su questo possibile colpo della Juve. Secondo Damascelli, infatti, Milinkovic-Savic dovrebbe rifletterci bene perché nelle mani di Allegri “rischia di finire a fare il terzino destro“. Parole durissime, rilasciate a ‘Radio Radio’, nei confronti di un tecnico sempre in discussione.