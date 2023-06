Newcastle-Tonali, l’ironia dei tifosi: la rete non perdona

L’affare tra il centrocampista italiano e i Magpies sta facendo letteralmente il giro del web. E non solo polemiche

Il calciomercato è iniziato da davvero pochi giorni e sta regalando subito grandi sorprese. Purtroppo il nostro campionato è sempre più visto come ‘una comparsa’ e le big europee sono all’assalto dei nostri migliori calciatori.

Quasi tutte le big stanno perdendo uno dei propri pilastri. Il Bayern Monaco è vicinissimo a Kim (il club tedesco pronto a pagare la clausola), l’Inter ha diversi calciatori in scadenza con il croato Brozovic che potrebbe andare in Arabia. Il caso più sorprendente delle ultime ore riguarda però il centrocampista del Milan Sandro Tonali. Beniamino dei tifosi e protagonista totale dello scudetto di solo un anno fa, Sandro ha detto addio.

Nessuno lo avrebbe detto qualche mese fa, soprattutto vedendo le dichiarazioni del calciatore, e invece Tonali in poche ore ha trovato l’accordo con il ricchissimo Newcastle, club inglese recentemente acquistato da una proprietà araba. I Magpies faranno la Champions League il prossimo anno e sono pronti a fare un mercato da protagonisti.

Per questo motivo uno dei primi colpi è senza dubbio l’ex Brescia, che ha salutato il Milan per ben 80 milioni di euro. Al giocatore oltre 8 milioni annui più altri ricchissimi bonus. Ma come sempre il web non perdona e proprio Tonali è finito nel mirino della critica.

Milan, che sfottò per Tonali

Sia i tifosi degli altri club che gli stessi tifosi rossoneri hanno ironizzato sul comportamento e le parole del giovane centrocampista italiano. Più volte Tonali in questi mesi ha sottolineato il legame con il Milan, un legame che lui voleva fino a fine carriera. Tonali dichiarò recentemente di voler una carriera come Maldini e non voler assolutamente seguire esempi recenti come quello di Gianluigi Donnarumma, anch’egli ex capitano ammaliato dai soldi degli sceicchi del Psg.

Ovviamente dopo queste parole sono nati diversi meme sul web, tutti con queste parole riportate e Tonali nel mirino. Rispetto al passato ogni parola non passa sotto traccia e viene ricordata e quindi anche ‘Sandrino’ paga dazio. Di certo il suo portafoglio è molto più ricco, ma i tifosi rossoneri e non ricorderanno per sempre questo suo atteggiamento. E intanto le critiche sono appena cominciate. L’azzurro è attualmente impegnato con l’Italia all’Europeo Under 21 ma già nelle prossime ore potrebbe firmare con il club inglese e salutare per sempre il club per cui ha fatto il tifo da bambino.