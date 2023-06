Caos Marcell Jacobs, arriva un clamoroso gesto

By

Dopo il caos scatenato negli ultimi giorni, in favore di Marcell Jacobs arriva un clamoroso gesto da parte di un collega ed amico

Per il campione olimpico Marcell Jacobs non è un periodo semplice, i vari problemi fisici sono riemersi, ma la sua volontà è quella di arrivare al momento clou della stagione con la miglior condizione possibile.

Al suo ricco palmares manca solamente il grande acuto ai Mondiali di Atletica Leggera, anche se a livello iridato vanta già un titolo a livello indoor nei 60 metri colto la scorsa stagione, quando nei suoi 100 giunse l’oro europeo ad impreziosire la sua grande carriera.

Qualche settimana prima si era però arreso ai Campionati del Mondo prima di prendere parte alla semifinale della sua gara, rinunciando poi alla staffetta, ragion per cui Marcell Jacobs è intenzionato a non sprecare la possibilità di potersi giocare le sue carte al Mondiale di Budapest, in programma a partire dal 19 agosto prossimo.

Marcell Jacobs choc: gesto sconcertante

In quest’atmosfera di dubbi sulle sue condizioni, ci ha pensato un suo compagno di Nazionale a difenderlo, vale a dire l’altista Gianmarco Tamberi, dimostrandosi molto solidale con lo sprinter di Desenzano.

Era il 1°agosto del 2021 quando Tamberi riuscì nell’impresa di conquistare l’oro olimpico nel salto in alto a pari merito con Barshim, riscattando il brutto infortunio con cui aveva saltato la precedente rassegna a cinque cerchi. Una dozzina di minuti dopo arrivò il titolo leggendario di Jacobs nei 100 metri, dando luogo ad un’Olimpiade immensa per i colori azzurri nell’atletica leggera, visti i cinque ori colti a Tokio in questo sport.

A distanza di quasi due anni da quella giornata meravigliosa, l’altista marchigiano ha difeso il velocista azzurro in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport nei giorni in cui si sta preparando per la Coppa Europa.

Ecco le parole di Gianmarco Tamberi nei riguardi di Marcell Jacobs e sulla sua situazione: “Anche se non sta attraversando un bel periodo e viene attaccato dai social, sono convinto possa tornare. Purtroppo ha avuto molti infortuni e le frecciatine dei suoi avversari non aiutano, ma questo ci viene la voglia di gareggiare ancora di più”.

Negli scorsi giorni erano infatti arrivate alcune punzecchiature da parte dei colleghi del campione olimpico, tra cui l’eterno rivale Kerley, ma il suo compagno di squadra ha ribadito la sua vicinanza, dimostrandosi capitano encomiabile della Nazionale italiana di Atletica Leggera.