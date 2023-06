Inter, colpo inatteso da 40 milioni: c’è l’annuncio

L’Inter è pronta a diventare protagonista del calciomercato con i nerazzurri che sono pronti a dare l’assalto ai propri obiettivi.

In casa Inter si valutano le possibili cessioni da chiudere prima del 30 giugno per far quadrare il bilancio, ma nel frattempo si tengono d’occhio quelli che sono gli obiettivi da regalare a Simone Inzaghi.

La stagione appena conclusa ha dimostrato come l’Inter sia una squadra ormai di livello internazionale centrando la finale di Champions League e portando a casa Coppa Italia e Supercoppa italiana. L’unico neo è stato rappresentato dal campionato che ha visto gli uomini di Inzaghi troppo distanti dal Napoli capolista. La dirigenza vuole lavorare per cercare di rendere la rosa competitiva su diversi fronti, dando al tecnico la possibilità di far ruotare maggiormente i propri titolari.

Calciomercato Inter, obiettivo in casa Porto

Stando a quanto affermato dai giornali sportivi portoghesi, l’Inter avrebbe messo nel mirino Otavio del Porto. Il giocatore della squadra lusitana è diventato un obiettivo del club meneghino che sarebbe pronto anche a pagare la clausola rescissoria dell’esterno offensivo.

Per strappare il giocatore al Porto serviranno circa 40 milioni di euro, questa è la somma della clausola del classe 1995 che veste la maglia del Porto dal 2016. Un’alternativa offensivo di livello internazionale per Simone Inzaghi che dovrà prima attendere però che vengano chiuse delle cessioni per finanziare il colpo. In cima alla lista dei possibili partenti c’è Marcelo Brozovic con il croato sempre più vicino al passaggio in Arabia Saudita.

L’Al-Nassr avrebbe messo nel mirino il classe 1992 e la trattativa sembra procedere in maniera spedita con il croato pronto a salutare l’Inter dove gioca dal 2015. Una storia d’amore lunghissima quella tra Brozovic ed i nerazzurri che si appresta a chiudersi con il club meneghino pronto a fare cassa per sistemare i conti ed avere le disponibilità necessarie per rinforzare la rosa di Inzaghi. Per la cessione del croato dovrebbero arrivare circa 15 milioni di euro nelle casse nerazzurre.

Appare molto vicino anche il colpo Frattesi dal Sassuolo con il centrocampista che costerà circa 30 milioni di euro all’Inter che per quello che riguarda l’attacco vuole fare di tutto per trattenere Romelu Lukaku. Il centravanti belga sarebbe finito anche nel mirino del Milan ma più di una volta ha affermato di voler restare a lungo in nerazzurro, spingendo per un nuovo trasferimento all’Inter, questa volta a titolo definitivo.