Zaniolo torna in Serie A: trovata la formula giusta

Nicolò Zaniolo può tornare in Serie A già dalla prossima stagione, il fantasista della Nazionale è pronto per una nuova sfida

Il talento di Zaniolo servirà al rilancio di una big italiana: si sta cercando la giusta formula per farlo tornare in Italia. In ottica Euro2024, anche il calciatore spinge verso un ritorno in patria, dove poter dimostrare il suo valore e riscattarsi pienamente.

È destinato a diventare un protagonista del mercato, fra i calciatori italiani è quello che – per età e forza – ha un maggior appeal. Nicolò Zaniolo vuole tornare in Italia, dopo un’esperienza semestrale in Turchia che è servita a ritrovare un minimo di continuità.

Il Galatasaray ha puntato su di lui dopo l’addio alla Roma, cambiando maglia giallorossa ha almeno ritrovato un po’ di serenità mentale. Nel campionato turco cinque gol in dieci gol, nonché la consapevolezza di essere un calciatore ancora protagonista in campo, motivo per cui lo vorrà dimostrare anche per il futuro tornando in Serie A come un big ritrovato.

Zaniolo in Serie A, una big è pronta

I dubbi sul calciatore rimangono sostanzialmente due. Ovvero, se è maturato dal punto di vista personale, mettendo così alle spalle le tante vicende extra campo, nonché se è pienamente recuperato dal lato fisico dopo aver subito alcuni gravi infortuni. Le risposte in Turchia sono state positive e anche in Nazionale ha mostrato voglia di fare nelle gare di Nations League. La convocazione ad Euro2024 è l’obiettivo da perseguire facendo bene in Serie A, per cui la Juve su Zaniolo sarebbe una soluzione ideale.

I bianconeri cercano uomini di fantasia e, considerando come rimarrà anche Max Allegri in panchina, ci sarà bisogno di calciatori che infiammino la piazza con giocate intriganti. I tifosi potrebbero così rimanere estasiati da una ipotetica coppia formata da Zaniolo e Pogba, un inedito che metterebbe in crisi le difese avversarie ma solo se in piena forma. La Juve punta con decisione sull’italiano e, proprio per non correre rischi, potrebbe andare a caccia di una formula conveniente col Galatasaray.

Zaniolo ha una clausola, ed è anche abbastanza pesante guardando al momento attuale del mercato: ben trentacinque milioni di euro. La Juve vorrà abbassare queste pretese, inserendosi con un prestito e successivo obbligo di riscatto, ma solo a determinate condizioni. Una situazione che non riguarderebbe i trionfi del club, bensì le prestazioni di Zaniolo, garantendo ai turchi l’incasso finale solo tra una stagione ma con un numero di presenze e gol tali da giustificare l’investimento.