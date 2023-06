Federer, ritorno a sorpresa: l’annuncio fa sognare i tifosi

Un nuovo annuncio di Roger Federer prefigura un ritorno a sorpresa, tanto da far sognare i tifosi del campione svizzero

Una delle leggende del tennis potrebbe ritornare a giocare, questo hanno pensato in molti dopo il suo ultimo messaggio. Ecco cosa ha detto e quanto potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Federer lo scorso anno ha concluso una carriera imponente, appendendo la racchetta al chiodo dopo oltre 20 anni da protagonista sui principali campi, dove ha trionfato in 103 tornei del circuito ATP, di cui 20 nel Grande Slam, senza dimenticare l’oro olimpico nel doppio conquistato in coppia con Wawrinka.

Proprio in doppio ha chiuso la sua carriera insieme a Nadal, lasciando molta malinconia per un campione in grado non solo di vincere, ma di regalare grandi emozioni nel corso degli anni per via di un tennis elegante e per una tecnica a dir poco insuperabile, diventando una vera e propria icona in questo sport.

Non è finita: il campione potrebbe tornare: ecco cosa è successo con Federer

Terminata la sua carriera, Roger Federer è apparso alcune volte sui campi da tennis come spettatore, mentre a livello agonistico lo si è visto giocare più volte a padel, anche se qualcuno aspetta sempre di rivederlo nello sport in cui ha fatto la storia.

In questi mesi si sono infatti rincorse le voci su un suo possibile ritorno, ma lo stesso campione elvetico ha allontano tali supposizioni, anche se all’improvviso negli ultimi giorni ha aperto una porta da quel punto di vista.

Sui social, il Principe del Galles e principale erede al trono, vale a dire William, ha postato insieme alla moglie il messaggio su chi volesse giocare a tennis, ed a rispondere è stato a grande sorpresa proprio Federer, il quale ha replicato in questo modo: “Potete contarmi“.

Con questa immediata e sintetica risposta in molti hanno sognato un suo grande ritorno, il riferimento era inoltre a Londra ed essendoci nel prossimo mese il torneo di Wimbledon, vinto dallo svizzero per ben 8 volte, è stato fatto di conseguenza il collegamento.

In realtà, Roger Federer ha preso parte all’inaugurazione di un campo vicino ad Abbey Road, dove i fortunati allievi hanno appreso qualche lezione dal fuoriclasse della racchetta. Il suo ritorno su un campo da tennis vi è dunque stato ma si tratta solo di semplice allenamento pubblico, la sua carriera è ormai stata messa in archivio e verrà ricordata a lungo.