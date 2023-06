Fuga verso l’Arabia: un altro big dice addio alla Serie A

Calciomercato sempre più attivo in Arabia Saudita con un big pronto a lasciare l’Europa salutando definitivamente la Serie A.

L’Arabia Saudita sta facendo impazzire il calciomercato con diversi giocatori che stanno decidendo di lasciare l’Europa per trasferirsi nel campionato arabo, a caccia di campioni per la prossima stagione.

Non più solo calciatori a fine carriera per il campionato dell’Arabia Saudita, ma anche giocatori nel pieno della loro attività. Questo è il nuovo obiettivo dei proprietari delle squadre saudite che vogliono creare un campionato di altissimo livello in vista della prossima stagione. Dopo Ronaldo, Benzema ed altri campioni, è ad un passo l’arrivo di un nuovo giocatore che ha fatto molto bene in Europa ed è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita per alzare il livello di competitività del torneo.

Calciomercato, niente Serie A: nuovo trasferimento in Arabia Saudita

L’Al Nassr è pronto a chiudere definitivamente il colpo Hakim Ziyech. L’esterno offensivo del Chelsea passerà nella squadra che è pronta a chiudere anche per Brozovic dall’Inter.

Niente Serie A quindi per l’esterno offensivo marocchino che è stato seguito a lungo sia dal Milan che dalla Roma. Il giocatore ex Ajax era un pallino di Maldini e Massara che hanno provato a lungo a portarlo in rossonero. L’addio dei due dirigenti alla squadra rossonera ha poi chiuso le porte all’arrivo di Ziyech a Milanello con la Roma che ha poi deciso di non affondare il colpo e abbandonare la pista. Così per il talentuoso mancino marocchino il proseguimento della carriera sarà in Arabia Saudita come molti suoi compagni del Chelsea.

Il club londinese infatti sta salutando diversi giocatori destinati proprio al campionato arabo. Oltre a Ziyech, ormai prossimo alla firma con l’Al Nassr, sono pronti a dire addio all’Europa anche il portiere Mendy e Koulibaly. L’estremo difensore è pronto a legarsi all’Al Hilal, mentre per l’ex difensore del Napoli si sono aperte le porte dall’Al Ahli. Tutte le squadre quindi stanno provando ad assicurarsi almeno una stella dei massimi campionati europei.

L’Al Nassr sembra essere una delle squadre maggiormente attive sul calciomercato. Il colpo Cristiano Ronaldo della scorsa estate ha fatto molto rumore e, oltre ad Ospina già presente e Ziyech davvero ad un passo, presto potrà contare anche su Brozovic. Il croato è ad un passo dal salutare l’Inter per una somma intorno ai 20 milioni di euro per trasferirsi in Arabia Saudita, in quella che sembra essere la nuova frontiera del grande calcio.