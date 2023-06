Juve, ciao ciao Chiesa: ecco quanto incasserà

Federico Chiesa appare sempre più vicino all’addio alla Juventus con i bianconeri che sono pronti ad incassare una cifra ingente.

Sembra farsi sempre più probabile l’addio di Federico Chiesa alla Juventus durante la sessione di calciomercato estiva. L’esterno offensivo porterà nelle casse del club una somma che permetterà al club di reinvestire in entrata in maniera netta.

Sono tante le squadre che hanno messo nel mirino l’esterno offensivo della nazionale italiana con il classe 1997 che potrebbe quindi dire addio alla Serie A. Dalla Premier League arrivano proposte in particolare da Newcastle ed Aston Villa con i bianconeri pronti a prendere un altro italiano dopo l’acquisto di Sandro Tonali dal Milan. Non sono però da dimenticare le piste che portano al Bayern Monaco ed all’Atletico Madrid che da tempo seguono l’evoluzione dell’ex Fiorentina.

Calciomercato, Chiesa pronto all’addio: la richiesta della Juventus

La Juventus vuole 60 milioni di euro per lasciar partire l’esterno offensivo con il giocatore che potrebbe salutare già nelle prossime settimane. Una cessione inaspettata ma che si sta facendo sempre più probabile considerato il fatto che Vlahovic appare destinato a restare in bianconero.

I bianconeri dal canto loro sembrano intenzionati a perfezionare una cessione importante durante la sessione di mercato estiva considerata anche la mancata partecipazione alla prossima Champions League che non porterà introiti nelle casse del club. Il Newcastle in questo momento appare la società più avanti nella corsa al giocatore italiano che avrebbe così anche la possibilità di disputare la prossima Champions League con il club inglese che sarà inserito in quarta fascia in sede di sorteggi.

L’eventuale addio di Federico Chiesa porterà la Juventus a cercare un sostituto in sede di calciomercato con i bianconeri che guardano di nuovo con attenzione a Berardi del Sassuolo. L’esterno offensivo del club emiliano appare in uscita dalla squadra neroverde, con diverse squadre, dalla Fiorentina al Napoli passando per la Lazio, sulle sue tracce.

Per quello che riguarda Chiesa c’è anche da registrare una piccola rivolta social nei suoi confronti. Il giocatore della Juventus è infatti stato filmato durante il matrimonio di Alessandro Bastoni, mentre saltava ad un coro che il giocatore dell’Inter ha lanciato proprio contro la Juve. Un video che non è piaciuto ai tifosi bianconeri che hanno aspramente criticato l’ex Fiorentina per il comportamento avuto durante la festa anche se tutto è riconducibile all’euforia del momento ed al clima di goliardia della festa.