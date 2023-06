Alonso di nuovo campione del mondo a 44 anni: previsione sconvolgente

Fernando Alonso è tornato a lottare per il vertice nel mondiale di Formula 1. Grazie all’Aston Martin il campione di Oviedo può competere ad aliti livelli

Era da tempo che Fernando Alonso non riusciva più ad assaporare il piacere di lottare per le posizioni di vertice in Formula 1. L’ultima volta in cui il quarantaduenne fuoriclasse di Oviedo, due volte campione del mondo con la Renault nel 2005 e nel 2006, era riuscito a ottenere risultati di alto livello risale addirittura al 2013 quando alla guida della Ferrari conquistò le ultime due vittorie della sua lunghissima carriera.

A distanza di dieci anni Alonso è tornato a salire con una clamorosa frequenza sul podio grazie alla crescita esponenziale della Aston Martin, la scuderia inglese che in un colpo solo ha superato di slancio due team dello spessore di Mercedes e Ferrari.

In questo primo segmento di stagione il campione di Oviedo è arrivato quattro volte in terza posizione e in ben due occasioni ha centrato la piazza d’onore. Risultati che hanno portato in dote ad Alonso 117 punti in classifica, un bottino straordinario che Fernando non conquistava da molti anni. E ora l’Aston Martin sogna ad occhi aperti, perchè l’obiettivo ben più ambizioso è un altro.

I piazzamenti di prestigio fanno morale e spingono ingegneri e progettisti a lavorare con sempre maggiore impegno, anche perchè c’è il desiderio di alzare ancora di più l’asticella. Il prossimo passo è la vittoria di un Gran Premio che per quanto si è visto potrebbe arrivare già entro il 2023. L’Aston Martin ha dimostrato di avere i mezzi per approfittare alla grande di un eventuale passo falso di Verstappen.

Alonso, il titolo mondiale di Formula 1 non è una chimera: potrebbe arrivare nel 2025

Ma l’obiettivo numero uno, il sogno per ora chiuso in un cassetto è il titolo mondiale di Formula 1, il primo nella storia della scuderia inglese. E secondo il parere di David Croft, uno dei giornalisti della redazione di Sky Sports, Fernando Alonso sarà in grado di combattere alla pari contro la Red Bull nel 2025.

Sia Max Verstappen che il super consulente del team austriaco, Helmut Marko, hanno dichiarato di recente come la rivale più accreditata nella lotta al titolo mondiale per le prossime stagioni potrebbe essere proprio l’Aston Martin e Fernando Alonso l’avversario più temibile nella classifica piloti. E non si tratta di frasi di circostanza: i verdi di Silverstone fanno sul serio.