“Scena drammatica”: Alonso nella bufera, attacco frontale

Fernando Alonso ha ritrovato una sorta di seconda giovinezza. Il quarantaduenne pilota spagnolo occupa il terzo posto nel mondiale piloti alle spalle di Perez

Dopo qualche anno in cui sembrava vivacchiare in attesa di appendere una volta per tutte il casco al chiodo, Fernando Alonso si è all’improvviso riproposto ad altissimi livelli. La scorsa stagione grazie all’Alpine aveva ottenuto qualche piazzamento di rilievo, ma è quest’anno alla guida della sorprendente Aston Martin che il due volte campione del mondo di Formula 1 sembra tornato ai fasti di un tempo.

Non siamo ancora ai livelli dei primi anni 2000 quando il campione di Oviedo conquistò due titoli iridati grazie alla Renault, ma di certo la scuderia inglese ha realizzato una vettura rivelatasi fin da subito molto competitiva, capace di dare filo da torcere alla Mercedes di Lewis Hamilton e di surclassare una Ferrari in netta crisi.

Domenica scorsa nel Gran Premio del Canada, Alonso ha ottenuto uno splendido secondo posto alle spalle dell’invincibile Max Verstappen. Un risultato di assoluto rilievo che conferma le qualità dell’Aston Martin e la classe intatta del pilota spagnolo. Questo risultato consente a Fernando di consolidare il terzo posto nella classifica piloti e di avvicinarsi al secondo occupato da Sergio Perez.

Nel corso della gara disputata sullo storico circuito di Montreal, Alonso ha incrociato per un istante il suo rivale ed ex compagno di squadra alla McLaren, Lewis Hamilton. Un ‘incontro’ fugace avvenuto durante un pit stop in cui l’Aston Martin è stata più veloce nel cambio gomme rispetto alla Mercedes. Per questo Alonso sembrava in grado di superare l’inglese il quale con una manovra ai limiti del regolamento è riuscito a sventare la minaccia.

Wolff punzecchia Alonso: “Ha fatto una scena drammatica, come solo lui da fare”

A freddo, al termine della gara, il team principal delle Frecce d’Argento Toto Wolff ha lanciato una frecciata velenosa nei confronti di Alonso. Va sottolineato poi come il piccolo incidente non sia stato considerato dai commissari di gara abbastanza grave da penalizzare Hamilton. Wolff ha commentato l’accaduto a modo suo.

Il capo del muretto Mercedes non ha risparmiato una stilettata nei confronti del fuoriclasse di Oviedo: “Fernando è molto bravo in determinati momenti. Ha gridato: ‘oddio, l’ho quasi colpito’, una vera scena drammatica“. Una frecciata che nasconde forse la consapevolezza delle difficoltà che la Mercedes sta incontrando in questa stagione: superata di slancio dalla Red Bull e ora anche dall’esordiente Aston Martin.