Fernando Alonso, fulmine a ciel sereno: è addio

Incredibile decisione di Fernando Alonso: il pilota spagnolo ha scelto di dire addio nel bel mezzo della stagione

Nella vita arriva sempre, presto o tardi, il momento di dire basta. Anche Fernando Alonso ha dovuto fare i conti con lo scorrere del tempo. Per questo motivo, di punto in bianco, come un fulmine a ciel sereno, ha deciso di comunicare ai fan una scelta importantissima per la sua vita.

Il campione asturiano ci ha pensato molto, ma alla fine è giunto alla conclusione di dover chiudere con il passato. Per quanto possa fargli male, è arrivato il momento di dire addio: un annuncio che ha spiazzato completamente i suoi tifosi.

Il leggendario ex pilota Renault, oggi punto di forza dell’ambiziosa Aston Martin, che gli sta permettendo di rivaleggiare con le Red Bull per il Mondiale, seppur a debita distanza (al momento è terzo, con zero vittorie, a 51 punti da Verstappen ma davanti di 24 punti rispetto a Hamilton), ha deciso di dire basta.

Nel bel mezzo della stagione della rinascita, una stagione che gli sta permettendo di togliersi soddisfazioni enormi, quelle che nessuno immaginava potessero più essere alla sua portata, il pilota spagnolo ha scelto di chiudere i conti con un passato che, per quanto lontano, continuava a essere un peso anche sul suo presente. E nel farlo ha deciso anche di dare l’opportunità a un suo ammiratore, peraltro molto fortunato, di ricevere ‘in dono’ qualcosa di estremamente prezioso.

Alonso dice addio alla Ferrari: il pilota mette in vendita la sua supercar da sogno

Fernando concede il bis. Dopo aver salutato la Ferrari e i suoi tifosi una prima volta nel lontano 2014, dopo una serie di delusioni e senza mai raggiungere il traguardo della vittoria iridata, il pilota asturiano ha deciso di salutare anche una Ferrari che aveva mantenuto in questi anni nella sua vita, ma di cui attualmente sente il bisogno di doversi liberare, per motivi non specificati.

In particolare il riferimento è, stavolta, alla sua splendida Ferrari Enzo, messa all’asta nell’evento Astarossa organizzato da Monaco Car Auctions e in programma il prossimo 8 giugno. Lo stesso canale ufficiale della casa d’aste su Instagram ha mostrato Alonso con la sua splendida vettura, illustrandone alcune caratteristiche che la rendono davvero desiderabile: oltre a essere ‘scocca n.1’, questa Enzo ha infatti solo 4800 chilometri ed è appartenuta a uno dei più grandi piloti nella storia della Formula 1.

A questo punto è lecito chiedersi quale sarà la base d’asta. Considerando il valore della vettura di per sé, oltre al fatto che è ormai fuori produzione dal 2004, sicuramente si partirà da somme molto considerevoli, da diversi milioni di dollari. E la sensazione è che la valutazione finale sarà una delle più alte tra quelle che verranno battute all’asta l’8 giugno.

Insomma, ancora una volta Alonso è riuscito a stupire tutti, stavolta con un addio davvero inaspettato. La speranza è che non coincida con una volontà di allontanarsi dal mondo dei motori alla fine della stagione, considerando che, mai come in questo momento, sta dimostrando di poter essere ancora competitivo anche alla veneranda età di quasi 42 anni.