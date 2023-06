Elisabetta Canalis incontenibile in spiaggia e sul ring: altro record per la modella lottatrice

Ancora un importante successo sul ring per Elisabetta Canalis che è confermata anche star italiana della kickboxing

A quarant’anni Elisabetta Canalis ha saputo reinventarsi come poche altre showgirl appartenenti al mondo dello spettacolo italiano. L’ex Velina di Striscia la Notizia è diventata negli anni uno dei personaggi di punta della tv nostrana, salvo essere uscita leggermente dalle scene in quest’ultimo periodo.

A spingere la showgirl verso questa decisione è stata il suo nuovo amore: lo sport da combattimento nativo dell’Asia conosciuto da tutto come kickboxing. Disciplina che ha permesso alla modella di vivere un’autentica seconda giovinezza. L’esordio c’è stato un anno fa, a 43 anni, e oggi la Canalis sta continuando ad ottenere importanti successo in questo campo.

Appena lo scorso anno la modella originaria della Sardegna faceva il suo debutto in competizioni ufficiali riuscendo ad aggiudicarsi il titolo italiano ai danni della rivale Rachele Muratori. Un successo in quel di Torino che rimarrà per sempre impresso nella memoria della Canalis che proprio di recente si è tolta un’altra bella soddisfazione.

Elisabetta Canalis vince ancora: è lei le regina del ring

In questi giorni la Canalis è stata infatti chiamata a dover difendere il titolo e ancora una volta è riuscita ad avere la meglio. Questa volta la sfidante della soubrette è stata Angelica Donati che le ha dato parecchio filo da torcere. Tuttavia, alla fine, ad aggiudicarsi la cintura è stata l’attrice classe 1978 che ottenendo il titolo per la seconda volta di fila alla sua età ha fatto registrare un vero e proprio record.

in attesa di sapere cosa le riserverà il futuro sul ring, la Canalis si gode questo nuovo trionfo dedicando la vittoria al suo maestro. Ad aver guidato la modella in questa sua avventura a suon di calci e pugni è stato il noto ex campione italiano di kickbox Angelo Valente. Lui ha saputo darle i consigli e le tecniche migliore, ma è stata brava lei a riuscire ad assimilare tutto nel giro di poco tempo.

Il suo ingresso in questa disciplina hanno permesso ad uno sport considerato di nicchia ad uscire dal proprio guscio. Lei e Mattia Faroni per gli uomini sono tra i maggiori esponenti di questo sport che, grazie alla loro notorietà sui social, sono riusciti a farlo piacere anche a chi in precedenza era sembrato poco interessato. Ora, però, per la modella è giunto il momento di godersi un po’ l’estate tornando a sfoggiare il suo fisico scolpito dal duro lavoro.