Valentino Rossi pronto per una nuova avventura, ufficiale la firma

La nuova avventura di Valentino Rossi ha avuto finalmente inizio. Il pilota è pronto a ricomparire in televisione con un nuovo format

Nella cultura popolare Valentino Rossi non è ricordato soltanto per essere una leggenda delle due ruote. Ma viene apprezzato soprattutto per essere un’icona di sport a 360 gradi. A prescindere dalla disciplina a cui appartiene dunque. Questo gli ha dato tantissimi meriti a livello professionale, ma gli ha anche permesso di varcare i confini della MotoGP.

A tal proposito televisione con lui è stata spesso e volentieri molto clemente, quasi “inclusiva” nei suoi confronti. Non si possono contare sulle dita di una sola mano, le volte in cui è apparso in qualche programma televisivo di punta. Basti pensare alla pubblicità della compagnia Fastweb, di cui è stato testimonial ufficiale per tantissimi anni. Inoltre, come si può apprendere dalla sua personale biografia, ha avuto anche una certa influenza nella mass culture nostrana.

Per citare un evento fra tanti, è stato il protagonista di ben due fumetti. Uno di questi vede come autore Milo Manara, una vera e propria istituzione in tal senso. Sono stati inoltre avvistati numerosi cameo a lui appartenenti all’interno dei videogiochi. Su GTA San Andreas, per esempio, una delle moto disponibili richiama effettivamente la sua Yamaha. Di recente il pilota è tornato a far parlare di sé dopo svariati mesi di “assenza”. E non solo per la sua personale Academy, dove ogni giorno vengono formati centinaia di piloti.

Bensì per via di un’altra comparsata televisiva. L’ennesima di una lunga carriera, che questa volta lo ha visto associarsi all’ennesimo grande brand.

Valentino Rossi di nuovo in televisione

A quanto pare Valentino Rossi è il protagonista del nuovo spot targato Ebay, colosso e-commerce al pari di competitor quali Amazon e tanti altri. Lo spot è incentrato principalmente sullo storytelling dei motori, in modo tale che il target sia altamente specifico su questa fetta di pubblico. Questo spot deriva da una partnership con l’entourage del pilota.

Non a caso la location è stata quella del circuito ideato e costruito proprio da Rossi e dal suo team. I fan sono in visibilio per ciò che succederà nei prossimi eventi, ammesso che la collaborazione tra i due brand non si interrompa a questo punto. Per la prima volta, in Italia, il mondo dei motori si è unito a quello delle big companies con un successo senza precedenti.