Wanda Nara stavolta esagera: vista mozzafiato

Direttamente dal suo account ufficiale di Instagram arriva una nuova perla che porta la firma di Wanda Nara. Anche in questa occasione la nativa di Buenos Aires si è superata

Non si tratterebbe affatto della prima volta che la showgirl argentina decide di mandare i suoi follower completamente fuori di testa. Anche in questo caso ci è riuscita davvero alla grande. Lo dimostra chiaramente il suo ultimo post che ha deciso di pubblicare dal suo account ufficiale di Instagram, come sempre seguitissimo con grande affetto.

Lo stesso che sta continuando a ricevere un numero impressionante di “like” e commenti di approvazione da parte di chi non si perde affatto un singolo aggiornamento da parte sua. In questo suo nuovo capolavoro Wanda Nara mette in mostra un costume e delle forme che non hanno bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Guardare per credere.

Wanda Nara, in costume è super: che spettacolo

Un selfie che manda tutti i suoi ammiratori decisamente ko. Una estate che per lei è iniziata nella migliore maniera possibile. Un costume che, di certo, non poteva affatto passare inosservato agli occhi dei suoi quasi 16,5 milioni di follower su Instagram. Un cocktail alla mano sinistra e si brinda a questa estate che si prospetta più bollente come non mai. In questi ultimi mesi si è sentito molto parlare di lei.

Ovviamente dal punto di vista del gossip. Stesso discorso vale anche per Mauro Icardi. In molti si stanno chiedendo se tra i due sia davvero finita oppure no. La cosa certa è che entrambi, almeno per il momento, pare che abbiano preso strade diverse. O forse no? Proprio sotto al suo post è apparso un commento del centravanti che ha scritto: “Tu suerte soy YO”, ovvero “La tua fortuna sono io“. Con tanto di emoticon a forma di cuore verde. Oltre al simbolo della speranza e a delle dita incrociate.

C’è anche chi, tra i commenti dei fan, ha voluto scrivere: “Mauro guarda cosa ti sei perso”, con tanto di riferimento al selfie che la meravigliosa argentina ha deciso di regalare a tutti coloro che la seguono. Occhi che fissano l’obiettivo della fotocamera, filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, capelli sempre castani e si va a conquistare un numero infinito di “mi piace” da parte dei suoi fan. Nel frattempo, però, la meravigliosa Wanda va avanti e continua a deliziare i suoi fan.