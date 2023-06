Zaniolo si offre alla Juventus: «La tifo, è il mio sogno»

Nicolò Zaniolo e la Juventus una storia d’amore non ancora sbocciata, ma che presto potrebbe finalmente fiorire. Il trequartista di Massa, attualmente in forza al Galatasaray, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport quest’oggi, in cui ha ammesso il suo tifo per la Vecchia Signora. Non una novità, certo, perché le prove dai profili social del suo tifo per i bianconeri in adolescenza erano ben note, ma dichiarazioni del genere in periodo di calciomercato lasciano il segno.

ZANIOLO TRA GALATASARAY, JUVENTUS E SERIE A

L’ex giocatore della Roma non ha nascosta la sua voglia di tornare in Italia ed in particolare di andare alla Juventus. Tuttavia, come è giusto che sia e come hanno dimostrato questi primi 6 mesi con la maglia del Galatasaray, Nicolò si trova bene anche in Turchia. Gli manca l’Italia, ma l’atmosfera che vive ad Istanbul con i colori del Gala sono inimitabili: «Qui ho trovato una passione incredibile per il calcio. Non potrò mai dimenticare lo stadio quando ho fatto doppietta nel derby contro il Fenerbahçe».

Grandi apprezzamenti per il Galatasaray, con cui ha vinto il Campionato (2° titolo in carriera dopo la Conference con la Roma, «Spero diventi un’abitudine», dice), e per la vita in Turchia. Tuttavia, la porta per la Serie A è sempre aperta. In queste settimane si è parlato di Juventus, Milan e infine anche Fiorentina. Il sogno di Zaniolo è la Juventus, ma se ci fossero le condizioni che accontentano tutti andrebbe ovunque per tornare in Serie A: «Tifo la Juventus da quando sono bambino, ci andrei anche senza Coppe e potrei giocare col mio idolo Pogba – spiega Zaniolo – Comunque al Galatasaray mi trovo benissimo e andrei via solo se ci fosse l’occasione giusta per me e per il club. Sono aperto a tutto».

TRATTATIVA IN STANDBY

Nelle prime settimane post stagione, la Juventus ha trattato seriamente Zaniolo, non è un segreto come ha più volte sottolineato Alfredo Pedullà. Ci vorranno prima delle cessioni in casa Juve affinché ci sia lo spazio di manovra economico e tecnico per lavorare ancora su Zaniolo. La trattativa per ora rimane in standby, ma Nicolò evidentemente sta lanciando segnali molto chiari: vuole l’Italia, vuole la Juventus. Un desiderio che potrebbe tramutarsi in realtà presto, ma c’è da attendere. Intanto, Nicolò si è esposto, avendo sempre grande rispetto del Galatasaray che ha puntato su di lui appena 6 mesi fa.