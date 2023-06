La Juventus vuole Zaniolo. Ora può arrivare dal Galatasaray

La Juventus deve ripartire dopo questa difficilissima stagione e lo farà probabilmente puntando anche su diversi talenti del calcio italiano, come Nicolò Zaniolo. Un nome che torna d’attualità per i bianconeri, dopo che per anni hanno seguito il talento di Massa. La Roma però è entrata nell’ordine di idee di vendere il calciatore ex Inter solo lo scorso gennaio. Questo inverno la Juventus non aveva intenzione e possibilità di muoversi per Zaniolo. E alla fine Zaniolo ha deciso di accettare l’offerta del Galatasaray.

PER ZANIOLO ORA LA JUVENTUS C’È

Come previsto e prevedibile, dopo sei mesi buoni al Galatasaray Nicolò vorrebbe tornare in Italia. In prima fila, per Zaniolo, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe la Juventus. I bianconeri stanno valutando le cessioni di qualche big. L’idea ipotetica alla base del rinnovato interesse per Zaniolo sarebbe la possibilità di dover salutare Federico Chiesa, scontento per la situazione tecnica creatasi con mister Allegri. Nicolò Zaniolo, ovviamente, sarebbe un giocatore un po’ diverso da Federico Chiesa e sicuramente di minor impatto tecnico in questo momento. Seppure Chiesa è appena tornato dal grave infortunio al ginocchio, Zaniolo è reduce da ben due infortuni di quell’entità.

LE BASI DELLA TRATTATIVA

La Juventus, secondo le indiscrezioni, sarebbe interessata al fantasista ex Roma sulla base di un trasferimento in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Solo sei mesi fa però il Galatasaray aveva dovuto sborsare 16 milioni di euro immediatamente, più altri bonus al raggiungimenti di determinati obiettivi arrivando oltre 30 milioni. Una cifra ovviamente non raggiunta in questi mesi nel campionato turco. La Juventus, dunque, spera di poter far leva sulla volontà del giocatore per abbassare le pretese dei neo Campioni di Turchia sia come modalità di trasferimento, sia come cifre del trasferimento. La trattativa però è ancora in fase embrionale e i bianconeri hanno recepito solo la disponibilità e la voglia di Zaniolo a tornare in Italia e vestire finalmente la maglia della Juventus.