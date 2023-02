Roma, Zaniolo va al Galatasaray: una scelta discutibile

In questi minuti Nicolò Zaniolo sta volando verso Istanbul per cominciare la sua nuova sorprendente avventura: dal giallorosso della Roma a quello del Galatasaray.

L’ormai ex numero 22 della Roma ha scelto la Turchia come prossima tappa della sua carriera. Una scelta quasi forzata visto che il rapporto con la Roma si era definitivamente incrinato, nonostante le scuse del trequartista ex Inter.

DALLA ROMA AL GALATASARAY: L’ADDIO DI ZANIOLO

L’addio di Zaniolo alla Roma è passato attraverso diversi passaggi e trattative. A metà gennaio esplode il caso: Zaniolo viene messo ufficialmente sul mercato e il calciatore rifiuta la convocazione per la gara contro lo Spezia. Con la Juventus fuori dai giochi per via delle vicende giudiziarie, parte la trattativa tra Roma e Milan. I rossoneri sono disposti a prendere Zaniolo solo in prestito con diritto di riscatto. Le parole di Mourinho, che conferma l’assoluta volontà del ragazzo di salutare la Capitale, inaspriscono il clima. Nicolò spinge per il Milan, ma la proprietà giallorossa vuole un trasferimento definitivo: almeno un prestito con obbligo, 25/30 milioni la cifra giusta. Condizioni a cui il Milan non intende trattare, così Maldini & co. si tirano indietro.

Il momento è delicato, Zaniolo non sembra potersi riavvicinare alla Roma. Si presenta il Bournemouth con 30 milioni più bonus per avere subito il calciatore. Ma Zaniolo rifiuta, convinto di poter ambire più in alto. Il destino sembra segnato, l’agente Vigorelli lavora per convincere il Leeds, ma non c’è nulla da fare. Allora Nicolò, di fronte alla prospettiva esplicitata dalla Roma di non farlo giocare più con la Roma, rivede la propria posizione sul Bournemouth, ma è troppo tardi. Le Cherries hanno già virato e puntato il loro budget su Hamed Traorè del Sassuolo. Come previsto da Mourinho, Zaniolo il 1° febbraio è ancora un giocatore della Roma.

Si arriva così alla settimana in corso. Zaniolo ha provato a scusarsi e mettersi a disposizione della società, nella serata dell’eliminazione della Roma dalla Coppa Italia. Nulla da fare. Tuttavia, il mercato turco in entrata, come di consueto, è ancora aperto. Fino a domani 8 febbraio. Il Galatasaray bussa, tratta, convince Zaniolo, sulla base di un contratto da 3 milioni all’anno, convince la Roma con circa 20 milioni. E la scelta è fatta, Nicolò a breve atterrerà ad Istanbul e diventerà un beniamino dei Leoni.

SCELTA GIUSTA? PORTE APERTE ALLA SERIE A

Quella di Zaniolo è apparentemente una scelta della disperazione. Il giocatore, di fronte alla prospettiva di rimanere ai margini di un ambiente ostile (vedi l’episodio dei tifosi sotto casa) ha preferito una scelta diversa, magari di più basso livello, con la speranza di giocare e fare bene. Il sogno, nemmeno troppo nascosto, è quello di poter tornare presto in Serie A, da protagonista. Ecco perché nel contratto con il Gala sarebbe stata inserita una clausola rescissoria da 35 milioni, valida già nella prossima estate. Clausola, il cui valore dovrebbe calare negli anni successivi di contratto.

Ma per Nicolò, un solo gol nella stagione in corso, ci sono prima i tifosi del Galatasaray da conquistare. L’augurio è che lo spezzino faccia faville in coppia con Mauro Icardi, altro ex Serie A parcheggiato ad Istanbul dal PSG. Tuttavia, oggi, quella di Nicolò Zaniolo sembra tutt’altro che una scelta dettata da un progetto tecnico convincente, quanto piuttosto una scelta obbligata. L’unica possibile per evitare sei pesantissimi mesi di inattività, che si sommerebbero agli anni fermo a causa degli infortuni ai crociati di entrambe le ginocchia.