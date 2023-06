Nadal è tornato in campo, ma non come speravano i tifosi

Il campione iberico Rafael Nadal ha subito quest’anno un grave infortunio. Lo spagnolo continua comunque a fare notizia.

Il campione spagnolo Rafael Nadal ha vissuto un 2023 da incubo. Il 22 volte vincitore di titoli del Grande Slam è fermo da gennaio a causa di un infortunio che lo terrà fermo ancora per diverso tempo.

Tutto è nato agli Australian Open 2023 quando Rafa, nel secondo set del match contro McKenzie MacDonald, ha riportato un infortunio al muscolo dello psoas e da quel momento sono cominciati totalmente i problemi. Inizialmente si parlava di un ritorno all’infortunio dopo un mese, ma le cose sono peggiorate e alla fine Nadal ha deciso di fermarsi fino a fine stagione. Il tennista spagnolo si è operato e, ora, ad oltre 37 anni, dovrà restare fermo per circa un anno. Una batosta non da poco e un futuro che porta grande incertezza attorno al maiorchino.

In queste ore Rafael Nadal è tornato in campo, tra lo stupore generale, ma solo nelle vesti di tifoso e grande amico. Lo spagnolo ha infatti assistito al match del grande amico Feliciano Lopez nel primo turno di Maiorca, la sfida contro l’australiano Max Purcell. Questo match, sull’erba, poteva essere l’ultimo del quasi quarantaduenne atleta, e Nadal, cosi come tanti illustri colleghi (ed ex colleghi) hanno presenziato all’evento. Un match che però non ha rispettato le previsioni.

Nadal al match del ritiro, ma è tutto rinviato

Con Nadal all’evento hanno presenziato anche altre leggende del tennis spagnolo come Carlos Moya (attuale coach di Rafa) e David Ferrer, e all’evento ha partecipato anche il Top Ten Stefanos Tsitsipas, amico dell’esperto tennista. Nonostante l’età Feliciano ha dimostrato a tutti che può ancora competere e, tra l’incredulità generale, ha rinviato il ritiro. Nel suo match Feliciano ha battuto con il risultato di 6-3;7-5 il tennista australiano Max Purcell.

Una prestazione di ottimo livello e Lopez ha dimostrato di gradire e non poco questa superficie. Lo spagnolo gioca ormai part-time da qualche anno, ma quando si tratta di giocare sull’erba è ancora un tennista più che competitivo. Dopo la vittoria al primo turno contro Purcell lo spagnolo ha battuto anche al secondo (in una sfida molto più lottata) Jordan Thompson, rinviando ancora una volta il suo ritiro.

A Settembre farà 42 anni, ma Feliciano è ancora molto competitivo come dimostra d’altronde il suo fisico statuario. Per Nadal invece è tutto rinviato direttamente al 2024 con i tifosi che sperano di vederlo nuovamente in campo e soprattutto di nuovo competitivo.