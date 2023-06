Paola Egonu, posa da diva e gambe in bella vista: Instagram ai suoi piedi

È un’estate in primo piano per Paola Egonu, la schiacciatrice della Nazionale è tornata in Italia ed incanta i fan su Instagram

La pallavolista si mostra in ottima forma: le vacanze serviranno a ricaricare le batterie in vista di una stagione 2023-24 particolarmente intensa e ricca di appuntamenti.

È la protagonista indiscussa della pallavolo italiano e non solo per le sue schiacciate. Paola Egonu è ormai una vip vera e propria, non è un caso come sia diventata sempre più una star, seguita in ogni suo movimento.

La pallavolista alterna alle gare giocate in palestra la voglia di essere protagonista sui social e non solo, non è da tutte poter mettere nel curriculum anche la conduzione di una serata del festival di Sanremo. Il tutto, sempre con classe e con la voglia di migliorarsi. In questo caso sono le foto in relax di Paola Egonu a scatenare i fan, provenienti un po’ da tutto il mondo.

Paola Egonu, gambe al top: Instagram ai suoi piedi

Il pubblico sui social per la pallavolista è diventato globale, tanti sono i tifosi turchi che continuano a seguirla nonostante l’addio al torneo ottomano e il passaggio alla Vero Volley Milano. La Egonu tornerà a giocare nella lega italiana dal prossimo campionato e sarà un valore aggiunto per tutto il movimento, nonché in ottica Nazionale considerando che ci saranno le Olimpiadi a Parigi. Proprio guardando in casa azzurra, non sorprende il riposo concesso a lei per l’edizione della Nation League: la Egonu al lago di Como fa sfoggio di una grandissima forma.

La pallavolista si mostra in totale relax con un look che non lascia indifferenti. Guarderà le sue compagne di nazionale nelle sfide di Nation, ma insieme ad altre big della pallavolo italiana è tenuta a riposo per evitare ulteriori problemi fisici e Paola Egonu ha preso alla lettera ciò, rilassandosi e girando l’Italia e il mondo. Sui social, infatti, si può notare come nelle ultime settimane la bella atleta azzurra abbia spesso girato in lungo e in largo, sempre stupendo i suoi fan.

Dal concerto di Marco Mengoni visto insieme ad altri colleghi pallavolisti, passando per la visita a Londra con la famiglia, la schiacciatrice tiene costantemente aggiornati quanti la supportano. E sono davvero tanti, anche guardando il contatore dei like e del gradimento: quasi 500mila i fan di Paola Egonu solamente su Instagram, un numero che la rende tra le ragazze più seguite nel mondo della pallavolo.