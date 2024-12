La chiamata dell’Inter e i nuovi obiettivi, Dumfries: “Vogliamo tornare in finale di Champions”

Lunga intervista a Repubblica di Denzel Dumfries in vista del match di lunedì contro la Lazio. Primo chiamata dell’Inter? “Mi chiamò Piero Ausilio mentre giocavo a padel. Mi disse di lasciare la racchetta e correre a Milano. Aveva già parlato con Mino. Il campionato è importantissimo, ma perdere la finale a Istanbul nel 2023 non è stato facile. Non sono mai riuscito a riguardare la partita. Vogliamo un’altra possibilità e facciamo di tutto per conquistarla. In coppa dobbiamo conservare lo spirito combattivo, ma facendo più gol. Ora però pensiamo alla Lazio, è fortissima”.