Annuncio ufficiale prima di Wimbledon: il grande ritorno diventa realtà

A tre anni dall’annuncio del ritiro, l’ex numero uno del mondo ha deciso di volerci riprovare: obiettivo Us Open

C’è un precedente illustre. Forse il vero esempio a cui ispirarsi. Quando nel 2008 Kim Clijsters diede alla luce la prima figlia Jada Elly, nessuno si sarebbe aspettato che nei tre anni successivi la fenomenale tennista belga potesse vincere tre prove del Grande Slam. Gli Us Open 2009 e 2010 e gli Australian Open del 2011 videro il trionfo dell’atleta che, otto anni prima, si era anche issata al numero uno del ranking. La grande forza di volontà, accompagnata da una grande motivazione, consentì alla fiamminga di imporsi ancora tra le migliori al mondo nonostante la lunga interruzione dovuta alla gravidanza.

Oggi, proprio alla vigilia del prestigioso Major di Wimbledon, un’altra atleta ha deciso di riprovarci. Anche lei già ex vincitrice di Slam. Anche lei ex numero uno del mondo. E anche lei mamma di due splendidi bambini, Olivia Wozniacki Lee – nata l’11 giugno del 2021- e James Wozniacki Lee, nato il 24 ottobre 2022. Entrambi frutto della relazione tra la tennista danese Caroline Wozniacki, la protagonista del racconto, e l’ex cestista, nonché campione NBA coi Golden State Warriors nel 2015, David Lee.

Ad oltre tre anni dal ritiro dalle scene agonistiche – correva il maggio del 2020 – la bellissima tennista danese non ha saputo resistere al richiamo del campo. A quella voglia di misurarsi ancora con le sue avversarie. A quel fuoco dentro che la porta a voler primeggiare. Anche dopo tre anni di inattività. Atrraverso il suo profilo Twitter, la scandinava ha annunciato il su imminente e clamoroso ritorno sulle scene.

Caroline Wozniacki torna a giocare: c’è l’annuncio

“Sono diventata madre e ora ho due bellissimi bambini di cui sono estremamente grata. Ma ho ancora degli obiettivi che voglio raggiungere. Sto tornando a giocare e non vedo l’ora. Ho parlato con molte donne che hanno rinunciato ai propri sogni […] ma da qualche parte nel profondo hanno questo desiderio di fare qualcosa di cui sono appassionate. Voglio dimostrare ai miei figli che si possono perseguire i propri sogni indipendentemente dalla tua età o ruolo”. Questo l’appassionato annuncio che la campionessa ha fatto dai suoi account social. E chi lo avrebbe mai detto.

Caroline sembra oltretutto avere già le idee chiare sulla tabella di marcia da seguire in fase di rientro nel circuito: “Inizierò a giocare a Montreal solo per ritrovare il ritmo, e poi andremo tutti a New York, agli Us Open”.

Poi ha evidenziato come avrà un paio di mesi per prepararsi per l’Australia, e ripartire da lì, senza dimenticare l’obiettivo Olimpiadi.

La danese sembra veramente agguerrita, pronta a scrivere pagine memorabili di una carriera che già così com’è le ha garantito la palma di tennista più forte di tutti i tempi nel suo paese.