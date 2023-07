Bye bye Juve: va a giocare la Champions

La Juve è pronta a lasciar andare via un altro giocatore: l’offerta è di un club che giocherà la prossima Champions League

La Juventus sta cercando di liberarsi di molti giocatori che non fanno più parte del progetto bianconero. L’obiettivo della dirigenza è quello di sfoltire la rosa per fare spazio ai nuovi arrivati (alla Continassa è già sbarcato il primo acquisto, Timothy Weah) e anche di alleggerire il monte ingaggi. Per questi motivi la Juve ha salutato nei giorni scorsi Angel Di Maria e Leandro Paredes, che hanno concluso la loro avventura in bianconero dopo una sola stagione.

I due argentini, campioni del mondo in carica con la loro Nazionale, non hanno lasciato il segno e il loro addio è stato accolto senza troppi rimpianti dalla tifoseria. Un altro che sta per lasciare la Juventus è Juan Cuadrado, che svestirà la maglia bianconera dopo otto stagioni.

Nessun rinnovo di contratto per il colombiano, che ha proposte dalla Super Lig turca. La Signora sta provando anche a trovare una soluzione per Alex Sandro: non si esclude la rescissione consensuale. Infine, la Juve deve anche capire cosa fare con tutti quei giocatori che rientreranno dai vari prestiti ma che sono comunque destinati a non rimanere a Torino.

Addio definitivo alla Juve: giocherà la prossima Champions

Dopo aver ceduto definitivamente Dejan Kulusevski al Tottenham per 30 milioni di euro, i vertici bianconeri sperano di riuscire a fare altrettanto con Denis Zakaria, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Chelsea. Il centrocampista svizzero, terminato il prestito con i londinesi, è pronto a fare rientro alla Continassa ma non per restarci. Stando a quanto riportato dal sito ‘Todofichajes.com’, pare che su Zakaria si registri un forte interesse da parte di un club della Ligue 1.

Si tratta del Lens, che ha disputato un ottimo campionato tenendo testa al PSG quasi fino alla fine del torneo. Il club rosso e oro, giunto al secondo posto nell’ultima Ligue 1, ha messo gli occhi sul centrocampista svizzero, che potrebbe rivelarsi il sostituto ideale nel caso in cui Seko Fofana decida di lasciare la Francia e accettare una delle ricche proposte arabe ricevute nei giorni scorsi.

Il Lens non vuole farsi trovare impreparato di fronte ad una possibile partenza di Fofana e per questo la dirigenza ha individuato in Zakaria il sostituto perfetto. La Juve, d’altronde, ha bisogno di fare cassa e punta proprio alla cessione definitiva dello svizzero. Zakaria preferirebbe tornare in Premier o in Bundesliga, ma con il Lens avrebbe la possibilità di disputare la Champions League. I francesi offrono 15 milioni di euro per il giocatore: la Juve ne chiede almeno 20.