La Ferrari scarica Sainz: due nuovi team per lo spagnolo

Carlos Sainz può salutare la Ferrari, la seconda guida del team di Maranello ha più opzioni da sfruttare per la prossima stagione

La situazione tra il pilota spagnolo e la Ferrari sta diventando sempre più pressante, i risultati non eccezionali in questa prima parte della stagione confermano lo scarso feeling tra le parti e un trasferimento sembra molto probabile per il futuro.

La Ferrari è un continuo work in progress: in questa annata ha avuto i soliti immancabili problemi. L’aderenza della macchina non è perfetta, così come l’amalgama dei due piloti, una coppia forse male assortita rispetto alla storia della scuderia di Maranello.

Charles Leclerc ha qualche chance in più da poter sfruttare, mentre è il suo secondo pilota a poter già fare le valigie. Carlos Sainz non ha avuto un rendimento all’altezza del blasone Ferrari, potrebbe così dire addio e trovare subito una nuova sistemazione per la prossima stagione motoristica.

Sainz via dalla Ferrari, dove potrebbe andare nel 2024

Il pilota spagnolo ha un buon seguito di pubblico ma non ottiene mai grandi risultati. Difficilmente, in queste condizioni, può rendere al massimo, sente la sfiducia nel paddock e non si è mai proposto più di tanto con guizzi decisivi. Ha bisogno ancora di crescere in Formula 1, c’è per lui una soluzione immediata per il prossimo futuro e poi in direzione di un grande sogno. Sainz potrebbe guidare un’Audi, ma per fare ciò ci vorrà il 2026, mentre per il 2024 ci sono altre due opzioni di crescita.

Il sogno dello spagnolo è di legarsi allo storico marchio, che F1 vuole fare le cose con calma. C’è però la consapevolezza di dover migliorare e crescere, trovando qualche tappa intermedia per ritrovare smalto, velocità e sorriso. Un’opzione sembra essere fattibile, Sainz in Alpine nel 2024: il team ha avuto un riassetto societario, i nuovi soci americani potrebbero puntare sullo spagnolo anche per un fattore marketing da non sottovalutare.

Rimane salda comunque anche un’altra ipotesi, Sainz in Mercedes per due stagioni, aspettando quindi il pieno sviluppo Audi. L’ingaggio dello spagnolo è di circa cinque milioni di euro, non è una cifra impossibile per le scuderie, resterà poi da capire quali saranno le strategie della Ferrari per il futuro. La permanenza di Leclerc porterà a un secondo driver che sappia ben integrarsi con il monegasco, Daniel Ricciardo sarebbe perfetto in ciò ma è forte la tentazione della Red Bull di affiancarlo prossimamente a Max Verstappen.