Selfie rovente: Federica Masolin, che curve allo specchio

Federica Masolin è uno spettacolo. La bella giornalista milanese è diventata una celebrità tra i tanti appassionati di Formula 1 che la seguono su Sky

La bufera mediatica scatenatasi intorno alla figura di Davide Valsecchi, il collega con cui fa coppia fissa su Sky Sport da quasi dieci anni non sembra averne scalfito la serenità e le certezze acquisite in ormai tanti anni di brillante carriera. Il successo di pubblico e gli attestati di stima aumentano con il passare dei giorni per Federica Masolin, la bella giornalista milanese che dal 2014 si occupa ormai esclusivamente di Formula 1.

La sua presenza ai box delle scuderie, con tanto di microfono di Sky Sport in mano, è diventata ormai un must delle gare del Circus mondiale delle quattro ruote. Senza di lei la domenica dei Gran Premi non sarebbe la stessa cosa.

“Non siamo qui per tifare qualche team, ma solo per la Masolin“. E’ questo il testo di uno striscione apparso qualche mese fa sugli spalti dell’autodromo di Monza e immortalato dalle telecamere, una frase che ha scatenato l’entusiasmo dei tantissimi fan della splendida cronista milanese.

“Io sexy? Ma se sono un maschiaccio“, ha più volte ripetuto la Masolin soprattutto nelle interviste che sta rilasciando in numero sempre maggiore. In realtà, a parte un giusto spirito autoironico, la giornalista di Sky Sport Formula 1 è diventata un’icona di professionalità e di bellezza. Anche tra gli stessi piloti riscuote molto successo: i siparietti ai box con i vari Vettel, Alonso e Leclerc hanno suscitato negli anni anche più interesse rispetto all’evento sportivo in sè.

Il selfie è rovente, Federica Masolin fa girare la testa a tutti i suoi fan

A contribuire al suo grande successo è una presenza in costante prescita sulle piattaforme social. Il profilo Instagram di Federica Masolin è seguito infatti da quasi un milione di followers, quasi tutti al tempo stesso appassionati di automobilismo. E uno degli ultimi scatti ha attirato particolare attenzione tra quest’ultimi.

Occhiali scuri, capelli sciolti sulle spalle, una maglietta bianca attillata il giusto e il telefono in mano indice di un selfie scattato davanti allo specchio. E’ questa l’immagine sexy che la giornalista milanese ha voluto regalare ai suoi fan che nel giro qualche minuto hanno inondato di like e preso d’assalto la sua bacheca. Nel frattempo la Masolin si prepara per il prossimo impegno televisivo, il Gran Premio d’Austria di Formula 1.