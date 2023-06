Federica Masolin, attenta al sorpasso: è diventata la regina del paddock

Federica Masolin ha una concorrenza spietata nel mondo della Formula 1, emergono volti nuovi pronti a superarla nei paddock

La concorrenza all’interno del circus non riguarda solamente i piloti, ma anche quanti lavorano all’interno degli eventi. Con il microfono in mano emergono nuovi personaggi che potrebbero dare filo da torcere alla giornalista italiana Federica Masolin.

L’ultimo Gran Premio del Canada ha avuto quasi il “potere” di accontentare tutti. Max Verstappen ha vinto la sesta gara su otto, Alonso si è confermato secondo, mentre la Ferrari ha dato decisi segnali di ripresa, centrando il 4° e 5° posto con i suoi piloti. Risultati che fanno un po’ sperare per il futuro, raccontati da chi vive le emozioni motoristiche da anni.

Federica Masolin è sempre una certezza per il pubblico italiano, ma c’è chi punta a scalzarla decisamente volendo diventare la nuova regina della Formula 1. Un’impresa non semplice considerando la forte fan base della presentatrice di Sky.

Lissie Mackintosh, la nuova regina della Formula 1

Le attenzioni dei fan stanno crescendo sempre più verso una protagonista inattesa e che arriva direttamente dall’Inghilterra. È il caso di Lissie Mackintosh, che sta diventando sempre più seguita nel Regno Unito trovando un buon numero di sostenitori anche in Europa. La 23enne inglese è la rivelazione dei paddock, portata dal gruppo di Sky britannico e vuole essere l’idolo della Generazione Z, con 11 milioni di like ai video su Tik Tok e circa 250mila fan su Instagram.

Una sfida nella sfida, non solo quella tra i piloti in pista ma anche tra volti noti intorno ai paddock. Federica Masolin si difende bene, al momento la sovrasta nel gradimento su Instagram e sembra non esserci partita, almeno per il momento. L’inglese dovrà ancora maturare tanta esperienza, pur avendo già dimostrato ottime doti, mentre per la nostra Federica Masolin oltre all’indubbio fascino c’è anche una qualità giornalistica ben certificata ed apprezzata da tutti: raramente sbaglia durante i Gran Premi.

Federica Masolin senza Valsecchi, appiedato per un turno dopo i commenti che hanno fatto discutere il web, si rivela sempre più preziosa all’interno del circuito motoristico, riuscendo a creare empatia anche con quanti vengono intervistati nei weekend. In questa stagione si è alternata tra programmi calcistici e motoristici, chissà che non possano arrivare altre soddisfazioni. Tenendo a distanza, con classe e competenza, Lissie Mackintosh e altre nuove star in giro per il mondo.