Carlos Sainz nega tutto: “È una sciocchezza”

Sainz infastidito da un’indiscrezione che è trapelata: il pilota Ferrari ha smentito in maniera netta

La classifica dice che Carlos Sainz è stato finora il migliore in casa Ferrari e vuole continuare a rimanere davanti a Charles Leclerc. Vero che pesa molto il ritiro per problemi al motore del monegasco in Bahrain, dove era terzo, però il figlio d’arte darà il massimo per vincere il duello interno.

Entrambi i piloti hanno un contratto che scade alla fine del 2024 e vorrebbero rinnovarlo. In particolare, lo spagnolo è quello che preme di più per firmare un nuovo accordo. Ci sono stati rumors su un eventuale passaggio in Audi, ma quest’ultima entrerà in F1 solo nel 2026.

Il team principal Frederic Vasseur non ha fretta di trattare, adesso il focus è sui miglioramenti della macchina. Dal Gran Premio del Canada ci sono stati passi avanti e anche in Austria sembra che la SF-23 sia competitiva, seppur la Red Bull rimanga sempre il riferimento della griglia.

F1, Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno problemi?

In questo momento la Spagna può vantare due piloti forti in Formula 1. Uno è il già citato Sainz e l’altro è il due volte campione del mondo Fernando Alonso. Quest’ultimo sta disputando un campionato fantastico con una Aston Martin esplosa dopo delle stagioni difficili.

In virtù anche di alcuni duelli che ci sono stati in pista finora, in Spagna alcuni media hanno creato una rivalità tra loro. Qualcuno ipotizza che non scorra più buonissimo sangue tra i due e che i rapporti si siano un po’ irrigiditi. Tuttavia, entrambi hanno smentito le indiscrezioni trapelate.

Alonso è stato il primo a parlarne e lo ha fatto in maniera netta: “Io e Carlos siamo amici. Purtroppo il livello del giornalismo spagnolo è molto basso, per tale ragione spesso evitiamo di concedergli interviste“.

Pure Sainz ha negato tutti i rumors che danno lui e Fernando in una situazione di tensione: “Il nostro rapporto è buono come sempre. Il fatto di battagliare per posizioni simili non cambia niente. Abbiamo una buona amicizia. Sono state pubblicate vere e proprie sciocchezze”.

Ambedue i piloti hanno bollato come fake news le indiscrezioni emerse in Spagna. La loro relazione è rimasta intatta nonostante i duelli avvenuti in pista, in particolare quello in Australia dove Carlos provocò un incidente toccando Fernando. I due si sono chiariti molto tranquillamente e, al momento, non esistono frizioni reali.