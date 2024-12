Italia, Spalletti: “Retegui e Kean fortissimi. Bove? Lo andrò a trovare presto”

Dopo l’evento ‘Sfumature di Azzurro’, il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Sono convinto che Retegui abbia le potenzialità per poter competere con chiunque, oramai è diventato completo dentro l’area di rigore. Ha ancora qualcosa da migliorare quando va in giro per il campo e a relazionarsi con la squadra, ma dentro l’area è fortissimo come lo è Kean: anche lui ha fatto passi in avanti, mostrato una maturazione notevole e l’abbiamo potuto apprezzare”.

Bove? L’hanno sentito l’allenatore e dirigenti dell’under 21. Lo andrò a trovare presto, era un po’ troppo pressante andare tutti nello stesso momento. Futuro? Non voglio pensare al suo futuro incerto, perché lui è un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista. Tutti dicono le stesse cose di lui e naturalmente, come tanti altri giovani, era nel mirino della prima squadra della Nazionale A. Per cui spero completi questo suo percorso per vederlo di nuovo allenarsi”. Queste le sue parole a Sky Sport.