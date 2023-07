NBA, Gallinari cambia subito squadra: destinazione pazzesca

Danilo Gallinari sta vivendo un’estate frenetica: c’è una nuova meta eventuale in Nba per il cestista italiano che cerca il riscatto sul parquet

Il basket americano ha come protagonista in queste ore proprio l’ala italiana, con un cambio di casacca che farà molto discutere. Il mercato della Nba è molto più veloce rispetto a quello degli altri campionati, e Gallinari corre ora verso una nuova eventuale meta.

La prossima stagione in Nba avrà come protagonista anche l’azzurro che si è ripreso dal brutto infortunio che lo ha tenuto fuori per tutto il precedente campionato. Un ko di non poco conto, considerando come non ha mai visto il campo con la casacca dei Celtics.

Gallinari aveva rinnovato, sfruttando l’opzione a suo vantaggio. I Celtics però hanno subito fatto un passo indietro, cedendolo ai Washington Wizards. Finita qua? Non proprio, perché proprio sfruttando il buyout ci potrebbe essere un altro trasferimento nel torneo americano, questa volta però il passaggio sarà definitivo. Gallinari quindi si prepara ad una nuova avventura altrove.

Gallinari in Nba, arriva la nuova scelta

La lega americana ha delle regole abbastanza particolari per il suo mercato, uniche nel loro genere e che – anche giustamente – rimangono a uso e consumo della Nba. Esportarle altrove sarebbe difficile, il buyout di Gallinari è un’opzione fattibile per i Wizards che lo avevano ottenuto in scambio ma potrebbero anche liberarsene, pur non escludendo del tutto la permanenza.

Cercherà squadra da free agent ed è possibile l’ingaggio dei Miami Heat, che potrebbero puntare sulle motivazioni dell’ala lodigiana.

Del resto, l’esperienza di Gallinari potrebbe essere utile a un team rinnovato come quello degli Heat, desideroso di emergere nel contesto americano e con tre titoli Nba alle spalle e tanta voglia di tornare a vincere. Sperano di riavere un Gallinari in forma, quello che con Atlanta mostrò le cose migliori qualche stagione fa con numeri interessanti nei rimbalzi e nella media a canestro.

Il cestista italiano sarebbe pronto a indossare l’ennesima casacca in Nba, probabilmente l’ultima vista anche l’età non giovanissima. A 35 anni non si dà per vinto e rilancia l’opzione americana, dimenticando così – almeno per il momento – il ritorno nel campionato italiano.

Il ritorno all’Olimpia Milano poteva essere un’ipotesi importante da sfruttare. Fu il team che per primo lanciò ad alti livelli l’ala ma al momento per il momento non si tornerà a casa, il sogno americano continuerà con la speranza che Gallinari possa essere ancora incisivo e non esser tormentato dai guai fisici.