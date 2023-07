Wimbledon, Ajla Tomljanovic resta a bordo campo: scollatura vertiginosa

By

La bella tennista australiana Ajla Tomljanovic ,nonostante il recente annuncio del forfait a Wimbledon, non ha perso il sorriso

I più maligni, che si rifugiano dietro ad un discorso di pura scaramanzia o semplicemente di dati statistici che collimerebbero a favore della propria tesi, sostengono che i due dovrebbero tornare insieme. Da quando Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic si sono ufficialmente lasciati infatti, cosa accaduta nel marzo del 2022, per entrambi è iniziato un lento ma inesorabile declino, con conseguenze ben visibili sul ranking ATP e WTA.

La cosa che ‘spaventa’ chi crede alle coincidenze, come se i due, da fidanzati, fossero stati protetti da qualche maledizione, è l’incredibile incidenza dei rispettivi infortuni nelle loro carriere.

Il tennista azzurro, colpito dal Covid nel bel mezzo dei Championships dello scorso anno, non riuscì ad entrare nei migliori 8 aventi diritto a partecipare alle ATP Finals. Successivamente – e sempre le stesse malelingue attribuiscono il potere di ‘talismano’ in negativo a Melissa Satta, la sua nuova compagna – una serie di infortuni, principalmente ai muscoli addominali, ne hanno compromesso il 2023. Il romano è uscito addirittura dalla Top 30, e sembra in preda ad una crisi di difficile risoluzione.

Solo parzialmente diverso il cammino della sua ex fidanzata, l’australiana Ajla Tomljanovic, che ha disputato il suo ultimo match ufficiale addirittura il 13 novembre alla Billie Jean King Cup. Dopo di che, il buio. Con tanto di annuncio, datato pochi giorni fa, con cui la bella tennista ha ufficializzato la non partecipazione al torneo di Wimbledon. Una vera sciagura.

Ajla Tomljanovic, sensuali ricordi di campo

La sfortunata atleta di origini croate, che nell’ormai celebre documentario di Netflix ‘Break Point‘ appare ancora in compagnia del tennista italiano, ha ricevuto la solidarietà della sua grande amica, nonchè leggenda del tennis moderno, Chris Evert. Che l’ha rincuorata a proposito dell’ennesimo stop, dovuto a problemi al ginocchio. Intanto la sensuale Ajla, per nulla abbattuta dal negativo momento agonistico, ha condiviso una foto che la riporta indietro di qualche mese. Quando era stata nominata ambasciatrice ufficiale degli Australian Open 2023, il Major di casa per la naturalizzata aussie.

Scollatura vertiginosa, vestito aperto sul davanti all’altezza della vita, l’australiana appare in tutta la sua avvenenza. In attesa di tornare ad ammirarla sui campi da tennis, godiamoci una versione di Ajla diversa, non strettamente legata agli impegni agonistici.

La 30enne nativa di Zagabria ha ancora tanto da dare al tennis: non è certo questo il momento di abbattersi. Stesso discorso che, guarda caso, dovrebbe fare anche il nostro Matteo Berrettini.