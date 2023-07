Daniele Scardina, nuovo importantissimo aggiornamento sulle sue condizioni

Come sta Daniele Scardina? Il pugile ha avuto un malore a febbraio, dal quale si sta lentamente riprendendo. Ecco l’ultimo aggiornamento che lo riguarda

Il mondo dello sport e non solo è in ansia per Daniele Scardina dal 28 febbraio, giorno in cui si stava allenando in palestra a Rozzano (Milano) ed è stato vittima di un malore improvviso. I soccorsi sono stati immediati, ma è stato inevitabile sottoporlo a un intervento chirurgico alla testa presso l’Humanitas, ospedale situato alle porte del capoluogo lombardo, il cui esito era inizialmente incerto.

Anche se lentamente le sue condizioni sono migliorate costantemente: il 27 marzo è infatti stato dimesso dalla terapia intensiva, per poi lasciare la clinica a fine aprile in modo tale da poter proseguire il processo di riabilitazione in una clinica specializzata di Lecco.

Come sta ora Daniele Scardina? I fan gli sono vicini

Fino ad ora a dare aggiornamenti periodici sulle condizioni di Daniele Scardina, pur senza essere troppo morboso, ci ha pensato il fratello Giovanni, consapevole di come in tanti sperassero di poter tirare un sospiro di sollievo grazie a eventuali aggiornamenti positivi. E’ certamente ancora presto per pensare che il peggio sia alle spalle, ma la foto che i due fratelli avevano voluto fare insieme lasciava comunque ben sperare.

Questa volta a prendere la parola e a provare a rassicurare i fan che lo hanno apprezzato sul ring e non solo ci ha pensato qualcuno che lo conosce bene: Diletta Leotta. I due, infatti, erano stati fidanzati qualche anno fa (avevano affrontato il lockdown insieme a Milano), ma hanno mantenuto buoni rapporti.

Non a caso, la sera del malore la bella siciliana era impegnata per DAZN a Torino per il derby tra i granata e la Juventus, ma non aveva mancato di lanciare un messaggio di incoraggiamento attraverso il suo profilo Instagram con la speranza che tutto potesse volgere al meglio. “Forza Dani“, aveva scritto semplicemente, ma a conferma di come lei ancora tenesse a lui e di come fosse in ansia dopo avere saputo quello che era accaduto.

Anzi, la futura mamma è la prima a cercare di avere notizie su di lui, nonostante sia ora impegnata e felice con un altro sportivo: Loris Karius, da cui a breve avrà una bambina.

Diletta Leotta è rimasta davvero affezionata a Daniele Scardina e in queste settimane ha fatto il possibile per restare in contatto con la sua famiglia, in modo tale da poter chiedere notizie sulle sue condizioni.

E’ stata lei stessa a parlarne in un’intervista al settimanale ‘Grazia’: “E’ impossibile non restare amici con Daniele, non ho mai conosciuto una persona così buona – sono state le sue parole -. Mia nonna quando l’ha visto la prima volta si era spaventata, ma poi ne è rimasta conquistata. Mi ha scritto sua mamma, finalmente sta ricominciando a parlare e sta proseguendo la riabilitazione”.