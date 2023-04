Diletta Leotta, che bufera: l’annuncio in diretta scatena gli haters più accaniti

Diletta Leotta è finita nel mirino degli haters: una frase incriminata fa esplodere i social. La conduttrice è nella bufera

E’ un momento d’oro per Diletta Leotta, sia dal punto di vista professionale che privato. Il volto femminile di Dazn è sempre più un’icona, amatissima dagli italiani che la considerano sensuale e bellissima, oltre che naturalmente competente in tema di calcio.

E così è sempre un bel vedere nel ruolo da inviata sui campi di Serie A, ma anche in radio, dove è speaker a Radio 105. Non solo, però, la vita lavorativa. La bellissima Diletta, infatti, tra qualche mese diventerà mamma per la prima volta.

E’ stata la stessa presentatrice a svelarlo con un post sui social, dopo che i rumors avevano ampiamente anticipato la notizia. La renderà mamma Loris Karius, il portiere del Newcastle con cui fa coppia fissa ormai da qualche tempo. Insomma, dopo tanti fidanzati, dal dirigente di Sky Mammì al pugile Scardina fino all’attore turco Can Yaman, è con il tedesco che ha deciso di metter su famiglia. Tra qualche mese i due diventeranno genitori di una bambina e, manco a dirlo, sono al settimo cielo per questa gravidanza.

Diletta Leotta, bufera social: la frase incriminata

La Leotta, come abbiamo detto, è anche impegnata a Radio 105, dov’è speaker accanto a Daniele Battaglia. E proprio durante una sua diretta è finita letteralmente nella bufera, con il mondo dei social completamente scatenato.

“Magari davvero ti puoi innamorare di una persona diversissima da te senza un cospicuo conto in banca” ha detto. Apriti cielo. Una frase che non è piaciuta a molti, anche vista la storia sentimentale della conduttrice, sia quella attuale che quelle passate.

Tantissime le reazioni in negativo sui social; c’è chi sottolinea come Diletta aspetti un figlio da un calciatore ricco, evidenziando come non sia coerente con quanto dice, addirittura sostenendo come “lei e la sincerità prendano due diverse direzioni“.

Altri utenti, invece, sottolineano e ricordano anche le recenti “gaffe” della Diletta nazionale, quando affrontò il tema della “bellezza capita”. “Ne hai sparata un’altra grande da morire” ha scritto un follower su Instagram.

E chissà se presto arriverà una risposta, magari un chiarimento sulla frase incriminata da parte della Leotta oppure se lascerà che il caso si sgonfi, come spesso accade sui social, in attesa che gli utenti spostino il mirino su un altro personaggio famoso. Di certo c’è che nessuno può togliere il sorriso a Diletta, che sta attraversando di certo uno dei periodi più belli nella vita di una donna, quello della gravidanza.