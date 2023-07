Miss Claudia on fire: meraviglia in mezzo alla natura

Una bellezza fuori dal comune, Claudia Ruggeri è uno splendore ed in questi scatti è una esplosione di sensualità e di femminilità come nessun’altra

Claudia Ruggeri è da anni che incanta tutti quanti. Presenza fissa da svariate edizioni del programma del pomeriggio “Avanti un Altro”, presentato come da tradizione da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti, la stupenda showgirl riesce a piacere a tutti. E non solo per il suo aspetto fisico.

Infatti Claudia Ruggeri è si una starletta della televisione, ma a differenza di alcune sue colleghe a lei non piace l’eccesso. Non piace apparire tanto per farlo o per ottenere dei click facili sui suoi profili social. Semplicemente alla romana nata nell’ottobre del 1983 piace esprimersi, e con semplicità.

Non è colpa sua poi se ogni risultato finisce con l’essere al di sopra delle righe. Bella, bellissima, la Ruggeri non si sforza affatto nel riuscire a fare breccia nel cuore di migliaia di fan. Le viene spontaneo, è un qualcosa che le riesce con estrema naturalezza, senza la necessità di doversi impostare e mettere in posa. E gli scatti che lei ha pubblicato di recente sul suo profilo Instagram ve ne daranno un esempio.

Claudia Ruggeri, dea delle dee su Instagram

La bella Miss Claudia di “Avanti un altro” nel corso delle varie stagioni in cui ha preso parte al quiz show ha interpretato spesso molti ruoli. Quello della poliziotta, quello della infermierina, ma senza mai apparire di cattivo gusto, anzi. Lei è capace di essere molto ironica ed anche autoironica, cosa non facile.

Paolo Bonolis la tratta sempre con grande rispetto, e non solo per via del fatto che lei è una sua parente acquisita. Infatti la Ruggero è cognata di Sonia Bruganelli, la moglie del conduttore tv, avendo sposato nel 2016 il di lei fratello, Marco. La coppia è felicissima e questa esposizione mediatica che contraddistingue Claudia non rappresenta affatto un problema. Non c’è nulla di male in tutto ciò, anzi, molte volte c’è materiale per riderci su insieme. Modella, ballerina ed anche attrice, lei di talento ne ha eccome.

Eccola in versione selvaggia

C’è uno scatto realizzato di recente e che ce la mostra al massimo della sensualità che sa esprimere. Con lo sguardo di una predatrice, tra la vegetazione, con occhi fermi e decisi e labbra solo parzialmente unite, massima espressione della femminilità.

Femminilità della quale Claudia Ruggeri è maestra. Bellissima senza mai eccedere, lei sa sempre come fare per essere la più bella tra le più belle ed al contempo non uscire mai dal lecito consentito. Il cattivo gusto non è di casa quando c’è lei, che conosce tutti i modi per stupire i suoi fan ogni volta in maniera diversa. Il risultato però è sempre lo stesso: lei è sempre la più bella tra le più belle, ed i suoi follower non mancano di coccolarla con messaggi di ammirazione.