Un evento davvero clamoroso che si è verificato nel week end del Gran Premio d’Austria. Una scena incredibile che nessuno ha visto

La cosa più importante è che alla fine nessuno si è fatto male seriamente, ma di certo questo video rimarrà negli annali della storia della Formula 1 e meriterebbe un passaggio a Paperissima Sprint.

Il Gran Premio d’Austria è stato senza dubbio tra i più controversi e discussi di questa stagione. A spiegarne il motivo basti vedere l’ordine d’arrivo rivisto diverse ore dopo la bandiera a scacchi. Come in passato (e anche di più) a creare problemi sono stati i famigerati track limits del tracciato di Spielberg, con i piloti impegnati più a rispettare la linea bianca che a sorpassare.

In questo Charles Leclerc e Max Verstappen sono stati gli unici a non andare mai oltre i limiti, chiudendo il week end immacolati, tra Qualifiche, Sprint Race e Gran Premio. Il dominio della Red Bull e dell’olandese ha oscurato anche il buon fine settimana della Ferrari, tornata perlomeno a gareggiare per il podio con entrambi i piloti. Per Sainz la penalità ha rappresentato un’autentica beffa, come avvenuto già in Australia a Melbourne.

Un vero peccato raccogliere solo un sesto posto dopo aver dimostrato in pista di essere stato il migliore dopo Verstappen. Eppure c’è chi ha dovuto ingoiare bocconi più amari di quelli di Sainz in Austria. Si perché poco prima del via del Gran Premio sul Red Bull Ring c’è stato un fuoriprogramma durante un’esibizione. Uno stuntman che indossava un jetpack (giubbotto con i razzi) si è andato a schiantare sull’asfalto. Ma andiamo con ordine.

Formula 1, l’incidente che nessuno ha visto: pronto per Paperissima

Come nella migliore tradizione degli show di un certo livello (ricordate la presentazione delle Olimpiadi di Los Angeles ’84?) in Austria hanno deciso di far esibire “l’uomo volante” con un giro intorno al circuito.

Il problema è che mentre si stava preparando per la fase di atterraggio, qualcosa è andato storto. Un imprevisto ad uno dei motori lo ha costretto ad un “planaggio di fortuna”, definiamolo così.

Oscar Piastri nailing ‘The Office’ camera look after this jet-pack mishap! 😂 Glad to see the jet-pack flier in good spirits after too 😊#AustrianGP #F1 @OscarPiastri @McLarenF1 pic.twitter.com/AUwS04whpd — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

Tifosi sugli spalti e piloti ai box, che stavano seguendo la scena sono rimasti prima sbigottiti, temendo il peggio, poi quando hanno capito che non era successo nulla di serio, si sono lasciati andare ad una risata.

Su tutti Oscar Piastri che ha voluto dedicare all’accaduto anche una battuta sui social: “Non è stato l’unico ad avere una giornata difficile”. Il riferimento era ovviamente a lui stesso, che ha chiuso il Gran Premio al 16° posto dopo diversi problemi.