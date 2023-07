Ferrari choc, fuga dalla Rossa: Red Bull o Mercedes!

Nonostante una crescita esponenziale in pista non giungono buone notizie per la Ferrari in vista soprattutto delle prossime stagioni

Torna il sereno in casa Ferrari. Grazie agli ultimi risultati, in particolare il secondo posto di Charles Leclerc nel Gran Premio d’Austria, nel team di Maranello si respirano fiducia e un discreto legittimo ottimismo in vista delle prossime gare e in generale della seconda parte della stagione. Il mondiale di Formula 1 può regalare ancora sorprese ai tifosi della Rossa.

Il lavoro del nuovo team principal, il manager francese Frederic Vasseur, comincia a dare i suoi frutti e la speranza di tutti, tifosi e giornalisti, è che la crescita evidenziata dal Cavallino Rampante in Canada e in Austria prosegua anche a Silverstone.

C’è però qualcosa che rischia di inquinare se non addirittura di compromettere il clima di maggiore serenità che si respira dalle parti di Maranello da un paio di settimane a questa parte. Secondo quanto riportato dal sito motorsport.it, sarebbe in corso una sorta di mini saccheggio dell’area tecnica del Cavallino Rampante da parte delle scuderie rivali.

Quello che Frederic Vasseur ha tentato ma non è riuscito a fare, l’ingaggio di progettisti e tecnici di altissimo profilo che hanno fatto le fortune degli altri team, sarebbe invece riuscito ai vertici delle principali scuderie rivali della Ferrari, vale a dire la Red Bull campione del mondo in carica e la Mercedes.

Ferrari, è iniziata la grande fuga? Scatta l’allarme tra i tifosi

Milton Keynes e Brackley, secondo quando riportato da motorsport.it, avrebbero ingaggiato un tecnico a testa proveniente proprio dalle officine di Maranello. A partire dal 2026 Emanuele Guidotti, dopo nove anni trascorsi nel Cavallino Rampante, presterà la sua preziosa opera in Mercedes, mentre Angelo Rosetti dopo ben dodici anni in Ferrari avrebbe accettato una ricca offerta da parte del team austriaco campione del mondo in carica.

Sia Guidotti che Rosetti sono profondi conoscitori della parte motoristica. E non è un caso che Mercedes e Red Bull abbiano deciso di puntare su di loro proprio a partire dal 2026, quando faranno il loro debutto sulla scena della Formula 1 i nuovi regolamenti sulle power unit. Secondo le nuove norme introdotte dalla FIA infatti, la potenza elettrica dei nuovi propulsori pareggerà in tutto e per tutto quella endotermica. Cambiamenti profondi imposti dalle nuove regole sulla sostenibilità ambientale.