Inter e Juve si sfidano: arriva un big assoluto

Un duello tra Inter e Juve a sorpresa tiene banco nel calciomercato, un top player è ambito dalle due squadre in attesa di rilancio in campionato

La Serie A potrebbe accogliere un nuovo top player, una storica maglia è pronta per lui. Si tratta di un duello tra due big come Juve e Inter che hanno l’intenzione di mettere a segno un colpaccio per definire al meglio l’undici titolare.

I primi giorni di luglio stanno definendo già quale sarà l’aspetto delle big nella prossima stagione, ci sono ancora dei dettagli da mettere a punto. In particolare, Juventus e Inter sono attese dal riscatto in campionato, dovranno fare molto di più per ambire allo scudetto e tutto ciò passa anche da una campagna acquisti in primo piano.

Il calciomercato può valere molto nella corsa al titolo, e un altro colpo potrebbe essere decisivo. Una sfida tra Marotta e Giuntoli può dare ancora pepe nel confronto tra le due squadre, c’è un big azzurro ambito.

Inter e Juve, lotta per un big del Psg: ecco Verratti

Si apre un margine di trattativa importante, c’è la consapevolezza di poter centrare l’obiettivo che metterebbe a posto un intero reparto. Tornare in Italia è l’obiettivo di Marco Verratti, top player del Paris Saint Germain: sente che il suo tempo è finito, come riporta anche Fichajes.net. L’arrivo in panchina di Luis Enrique in panchina rimescola le carte e non sarebbe così strano un ritorno nel nostro paese. Inter e Juve su Verratti, a sorpresa è l’ex pescarese il nome caldo per il centrocampo.

Entrambe le squadre hanno chiesto informazioni, la mezzala è l’uomo dei record in casa parigina. Comprato dal Pescara nel luglio del 2012, è diventato un pilastro parigino con il record di presenze raggiunto e 416 partite a testimoniare l’assoluta bontà dell’investimento. Arrivò per 12 milioni di euro e fu strappato alla Serie A, campionato dove nemmeno esordì per vivere l’esperienza francese.

Corteggiato anche dal calcio arabo, Marco Verratti valuta il futuro. Tornare in Italia sarebbe un’esperienza stimolante, dimostrerebbe il suo valore senza pressioni: a trent’anni potrebbe essere il leader di una big, il Psg non ne farebbe una questione di prezzo nel calciomercato.

L’Inter farebbe un centrocampo azzurro con Barella e Frattesi, l’ideale in ottica Euro 2024 per Roberto Mancini, potendo così anche liberare un’altra cessione in casa nerazzurra. La Juve invece lo collocherebbe in mezzo a due francesi, Pogba e Rabiot. Un ritorno in Italia vicino, sarà una lotta importante tra due big.